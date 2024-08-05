Хто (нібито) створив біткойн

Такер Карлсон узяв участь у приватному заході на підтримку Трампа, який присвятили темі криптовалют у 2024 році. Колишній ведучий Fox News, який тепер має власне шоу на X, де поширює фейкові новини, теорії змов та проросійську пропаганду, заявив, що біткойн — це "очевидний" витвір Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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Очевидно, що це було ЦРУ, ми всі це знаємо. Це схоже на Signal, вони дісталися туди першими. Це солодка пастка!

– сказав Карлсон натовпу в Нешвіллі, посміхаючись.

Хоча американська розвідка й має задокументовані зв'язки із заснуванням месенджера Signal, популярного додатка для обміну зашифрованими повідомленнями, який підтримують Ілон Маск та Едвард Сноуден, цього не можна сказати про біткойн. Схоже, що, об'єднуючи ці дві технології, Карлсон припускає, що зацікавленість уряду у співпраці з технологіями, що швидко розвиваються, — це те ж саме, що й створення цих технологій.

Масла у вогонь цієї конспірологічної теорії підливає той факт, що ніхто насправді не знає особу засновника біткоїна Сатосі Накамото, хоча протягом багатьох років різні люди приписували собі цю заслугу, пропонуючи сфабриковані докази й сумнівні теорії.

Люди, які займаються криптовалютою, не просто заробляють гроші, вони прагнуть змінити світ. Це не поверхневі люди. Це люди, які можуть відповісти на кожне питання, окрім "ким був Сатосі?" Хтось повинен відповісти на це!

– додав колишній ведучий.

Зрештою, він додає, що для нього насправді це "не має значення", оскільки ідея "все одно чудова".

Це далеко не найгірше, що коли-небудь говорив Карлсон, але це демонструє, що він та його однодумці вкрай сприятливі до різноманітних теорій змов, які вони поширюють без жодних достовірних доказів.