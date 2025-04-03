Новые тарифы Трампа сделают iPhone и другую технику Apple дороже

Политика Дональда Трампа угрожает стратегии Apple по диверсификации производства. Новые пошлины, объявленные президентом США, коснутся продукции, которая изготавливается в Индии и Вьетнаме, что может существенно повлиять на финансовые показатели компании.

Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 46% на товары из Вьетнама и 26% на импорт из Индии. Хотя Белый дом заявил, что эти тарифы вступают в силу немедленно, некоторые эксперты считают их предварительными мерами для дальнейших переговоров, рассказывает 24 Канал.

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Apple уже сталкивается с 20% пошлиной на продукцию из Китая, где производится 90% ее iPhone. Согласно новому плану Трампа, этот показатель возрастет до 34%. Новые пошлины создают дополнительное финансовое давление на компанию, заставляя ее или покрывать расходы за счет прибыли, или поднимать цены на продукцию.

Миллиардные убытки и падение акций

Как рассказывает The New Yourk Times, по подсчетам Morgan Stanley, из-за новых тарифов расходы Apple могут вырасти на 8,5 миллиардов долларов ежегодно, что сократит прибыль компании примерно на 7%. После заявления Трампа акции Apple упали на 5,7% во время послеторговой сессии.

Apple и политика Трампа

Во время первого президентского срока Трампа глава Apple Тим Кук активно сотрудничал с администрацией Белого дома, что позволило компании избежать некоторых пошлин.

Например, iPhone и Apple Watch не облагались дополнительными налогами.

В 2019 году Трамп посетил завод Apple в Техасе, а Кук поддержал его заявления по развитию производства в США.

Однако, несмотря на эти усилия, Apple не смогла перенести массовое производство продукции в США. Нехватка квалифицированных рабочих и проблемы с поставками комплектующих заставили компанию диверсифицировать производство в Индии и Вьетнаме.

Будущее производства Apple

Apple начала выпускать iPhone в Индии еще в 2017 году, но только через пять лет смогла наладить производство новейших моделей. Вьетнам стал основным центром сборки AirPods, iPad и MacBook после пандемии 2020 года, которая нарушила цепи поставок из Китая.

Однако теперь новые пошлины могут поставить под угрозу эту стратегию, заставляя Apple пересматривать свои производственные процессы и искать новые пути минимизации финансовых потерь.