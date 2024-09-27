Еще одна ключевая фигура OpenAI покидает компанию после многочисленных увольнений ранее
Источник:Мира Мурати
Драматическое и неожиданное увольнение Сэма Альтмана в ноябре 2023 года запустило цепочку событий, которая, кажется, до сих пор не отпускает OpenAI. Происходит что-то неладное: в мае ушел главный ученый Илья Суцкевер, в июле компанию покинули сооснователь Джон Шульман и вице-президент по потребительским продуктам Питер Денг, а теперь увольняется еще одна ключевая фигура, которая работала 6 лет.
Новое увольнение
На этот раз из OpenAI уходит Мира Мурати, которая была техническим директором с 2018 года, а также стала одной из главных участниц истории с увольнением генерального директора компании Сэма Альтмана. В сообщении, которое Мурати направила компании, а затем опубликовала на X, она сказала, что уходит, поскольку хочет "создать время и пространство для собственных исследований".
Смотрите также Страницу OpenAI в соцсети X взломали и опубликовали рекламу криптомошенничества
Мира Мурати вышла на первый план в ноябре 2023 года, взяв на себя обязанности генерального директора, когда Совет директоров уволил Сэма Альтмана. Альтман вернулся к рулю, а Мурати возобновила работу на должности технического директора. После всех переформатирований и увольнений, роспуска старого Совета директоров и набора нового, а также других изменений в компании, она оставалась на должности до сих пор.
Однако после того, как Илья Суцкевер подался в собственный стартап, президент и сооснователь Грег Брокман взял длительный творческий отпуск, а Джон Шульман вообще ушел к конкурентам из Anthropic, Мира Мурати также уходит.
Вот полный текст её заявления:
"Всем привет.
Я должна кое-чем поделиться с вами. После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAl.
Мои шесть с половиной лет с командой OpenAl были чрезвычайной привилегией. В ближайшие дни я выражу свою благодарность многим людям, но сначала хочу поблагодарить Сэма и Грега за доверие ко мне как к руководителю технической организации и за их поддержку на протяжении всех этих лет.
Никогда не бывает идеального времени, чтобы уйти с места, которое тебе дорого, но этот момент кажется правильным. Наши недавние релизы speech-to-speech и OpenAl o1 знаменуют начало новой эры во взаимодействии и интеллекте - достижения, которые стали возможными благодаря вашей изобретательности и мастерству. Мы не просто создали более умные модели, мы в корне изменили то, как системы искусственного интеллекта учатся и размышляют над сложными проблемами.
Мы перенесли исследования безопасности из теоретической сферы в практическую, создав модели, которые являются более надежными, выровненными и управляемыми, чем когда-либо прежде. Наша работа сделала передовые исследования ИИ интуитивно понятными и доступными, развивая технологию, которая адаптируется и развивается на основе вклада каждого. Этот успех является свидетельством нашей выдающейся командной работы, и именно благодаря вашей блестящей работе, вашей преданности и вашей приверженности OpenAl стоит на вершине инноваций в области искусственного интеллекта.
Я ухожу, потому что хочу создать время и пространство для собственных исследований. Сейчас мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы сделать все, что в моих силах, для обеспечения плавного перехода, сохраняя импульс, который мы набрали.
Я всегда буду благодарна за возможность строить и работать вместе с этой замечательной командой. Вместе мы расширили границы научного понимания в нашем стремлении улучшить благосостояние людей. Хотя я, возможно, больше не буду с вами на передовой, я все равно буду болеть за всех вас.
С глубокой благодарностью за дружбу, которую мы получили, за победы, которых мы достигли, а главное — за вызовы, которые мы преодолели вместе.
Мира".
Сэм Альтман написал ответ на прощальное сообщение Мурати, в котором не было ни одного намека на то, что она уходит из компании со скандалом:
Трудно переоценить, как много Мира значила для OpenAI, нашей миссии и для всех нас лично. Я чувствую огромную благодарность к ней за то, что она помогла нам построить и достичь, но больше всего я чувствую личную благодарность к ней за поддержку и любовь на протяжении всех трудных времен. Я с нетерпением жду того, что она сделает дальше,
– написал Альтман.
Это не единственное увольнение
Чуть позже в своем посте на X, Сэм Альтман сообщил, что директор по исследованиям Боб МакГрю и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф также покидают компанию. Он пишет, что оба приняли решение "независимо друг от друга и дружески". В результате руководство OpenAI претерпит некоторые изменения:
- Марк Чен, руководитель Frontiers Research, будет назначен вице-президентом по исследованиям.
- Научный сотрудник Джош Ачиам назначен руководителем отдела согласования миссий.
- Марк Найт, руководитель отдела безопасности, теперь является директором по информационной безопасности.
Больше контекста
Новость об увольнении Мурати появилась незадолго до сообщения Reuters о том, что OpenAI реструктуризируется в коммерческую компанию. Сэм Альтман получит акционерный капитал в размере 150 миллиардов долларов.
Неясно, имеет ли уход Мурати какое-то отношение к сообщенной реструктуризации OpenAI, но этот факт означает, что компания больше не будет контролироваться некоммерческим Советом директоров, в который ранее входила Мурати.
По словам Reuters, этот шаг "все еще обсуждается с юристами и акционерами", но реструктуризация, очевидно, является попыткой сделать компанию более привлекательной для инвесторов.