Еще один грех Telegram: мессенджер Павла Дурова обвинили в очередном преступлении

Британская служба новостей получила эксклюзивную информацию о том, что мессенджер Telegram неоднократно отказывался присоединиться к международным программам, направленным на выявление и удаление из интернета материалов, содержащих насилие над детьми.

Что известно

Популярное приложение для обмена сообщениями никогда не было членом Национального центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC) в США или Фонда Internet Watch Foundation (IWF), который является британским эквивалентом NCMEC. Эти организации сотрудничают с большинством онлайн-платформ, чтобы находить, сообщать и удалять запрещенные материалы.

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Хотя Telegram постоянно настаивает на том, что его модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется", компанию неоднократно обвиняли в том, что она игнорирует незаконные материалы, а также позволяет пользоваться своим сервисом многочисленным хакерам-вымогателям, торговцам наркотиками, оружием и прочим криминальным элементам.

Это можно даже заметить лично: если вы отправите жалобу на незаконный контент в той или иной группе, ваша заявка, скорее всего, будет проигнорирована.

NCMEC неоднократно просил Telegram присоединиться к борьбе с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми (CSAM), но тот проигнорировал запросы. С программой CyberTipline, которой руководит NCMEC, сотрудничают более 1600 интернет-компаний. Фирмы, базирующиеся в США, например, обязаны зарегистрироваться. 16% компаний, участвующих в программе, не являются американскими.

Представитель также IWF заявил, что "несмотря на попытки проактивного взаимодействия с Telegram в течение последнего года, они не являются членами IWF и не пользуются услугами по блокированию, предотвращения и прекращения распространения изображений сексуального насилия над детьми". Не будучи членом IWF или NCMEC, Telegram не может проактивно находить, удалять или блокировать подтвержденные случаи насилия над детьми, которые классифицируются и добавляются в списки, составленных благотворительными организациями.

В IWF также говорят, что хотя компания и удаляет CSAM после того, как материал был подтвержден, но делает она это крайне медленно и хуже реагирует на ежедневные запросы.

Стоит отметить, что платформа также не является частью программы TakeItDown, которая направлена на удаление так называемого порно с целью мести. Snap, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Pornhub, OnlyFans – все они являются участниками объединения, которое использует так называемый хэш-лист для поиска изображений и видео на своих публичных или незашифрованных платформах.

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А что с отчетностью

Еще одна норма, которой Telegram не придерживается, – это прозрачная отчетность. Каждые полгода социальные сети публикуют список всего контента, удаленного по запросам полиции. Большинство других социальных сетей, включая приложения Meta, Snapchat и TikTok, публикуют свои отчеты онлайн с библиотекой предыдущих периодов, которые включают данные за годы работы.

У Telegram нет такого сайта. Он имеет отдельного бота в самом приложении, который называется Transparency Reports, и по логике, должен был бы отвечать на такие вопросы. Но когда вы открываете его, то видите только одну опцию – "Получить отчет" для вашей страны. BBC пишет, что канал прозрачности Telegram не ответил на запрос о просмотре предыдущих отчетов и сказал, что "для вашего региона нет отчетов". Мы проверили аналогичный запрос для Украины, и он продемонстрировал аналогичную реакцию: "Отчет о прозрачности для вашего региона не доступен".



Ответ на запрос 24 Канала об отчете / Скриншот 24 Канала

Отметим, что Telegram так же описывает свой подход к отчетам о прозрачности как "полугодовой".

Telegram также имеет необычную систему для СМИ в целом. Метод связи, который предоставляет компания, работает через автоматизированного бота в приложении, от которого журналисты издания ни разу не получили ответа за "месяцы попыток получить ответ на различные запросы".

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Что говорят в Telegram

Хотя эти конкретные обвинения в компании еще не комментировали, ранее представители Telegram заявляли, что "платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе".

В июне Павел Дуров сказал журналисту Такеру Карлсону, что он нанимает только "около 30 инженеров" для работы своей платформы. Имеет ли компания достаточно большую команду модераторов, неизвестно. Как и то, есть ли она вообще.