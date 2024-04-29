Телескоп Hubble снова сломался и теперь находится в "безопасном режиме"

Космический телескоп NASA Hubble в очередной раз вышел из строя. Обсерватория страдает от досадного сбоя в работе гироскопа, из-за чего уже второй раз за менее чем полгода пришлось приостановить научные исследования.

Что случилось?

В пятницу NASA объявило, что "Хаббл" автоматически перешел в безопасный режим. Произошло это еще во вторник, 23 апреля, когда один из трех рабочих гироскопов выдал ложные показатели. Сейчас инженеры работают над устранением проблемы, чтобы восстановить наблюдения телескопа.

Ранее Космический телескоп "Хаббл" снова сломался, но в NASA знают, как его починить

Это уже второй случай, когда космический аппарат останавливает свои научные операции из-за одной и той же проблемы. Ранее, в ноябре 2023 года, один из гироскопов вернул на Землю похожие странные показатели, что заставило систему перейти в безопасный режим. На следующий день телескоп возобновил работу, но впоследствии снова остановился. Окончательно его вернули к жизни в середине декабря 2023 года.

Гироскопы используются для определения направления, в котором направлен телескоп, и для поддержания его ориентации, поэтому это один из важнейших его элементов. "Хаббл" стартовал с шестью гироскопами на борту, но сегодня работают только три. При необходимости телескоп может работать только с одним, но для большей эффективности он использует все три.

Одно из решений, которое рассматривают инженеры, заключается в том, чтобы перенастроить его на работу с одним гироскопом, а два других оставить в резерве.

NASA ожидает, что "Хаббл" продолжит делать революционные открытия, работая с другими обсерваториями, такими как космический телескоп Джеймса Вебба, в течение этого десятилетия и, возможно, в следующем,

– говорится в заявлении космического агентства.

"Хаббл" был запущен в 1990 году как новаторский оптический космический телескоп и с тех пор предоставил огромное количество невероятных изображений и внес значительный вклад в наше понимание космоса. За время своего пребывания на орбите стареющий телескоп преодолел и другие неудачи, но NASA уверено в его восстановлении.