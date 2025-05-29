Модернизированный телескоп снял солнечную корону в невероятных деталях

Благодаря прорывной оптической технологии ученым удалось получить самые четкие в истории снимки внешней атмосферы Солнца, раскрыв впечатляющие структуры плазмы в короне. Короткое видео ученые опубликовали в сети для всех.

Прорыв в исследовании короны Солнца

Ученые из Национальной солнечной обсерватории США и Технологического института Нью-Джерси представили обновленную адаптивную оптическую систему для наземного телескопа, которая обеспечила беспрецедентное качество изображений солнечной короны – горячей и загадочной внешней оболочки Солнца, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

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Эта часть звезды обычно почти невидима из-за атмосферных искажений и значительного расстояния от Земли. К этому времени наблюдения короны были ограничены значительной размытостью, которая не позволяла увидеть мелкие структуры. Новое оборудование позволяет достичь гораздо большей точности: скачок произошел от масштаба 1000 километров до 63 километров в кадре. Это теоретический предел 1,6-метрового солнечного телескопа Гуда в Калифорнии, где и была установлена инновационная система.

Как работает система Cona

Адаптивная оптика, названная "Кона", корректирует зеркало телескопа 2200 раз в секунду, устраняя искажения, вызванные земной атмосферой. Ранее такая технология применялась в основном для наблюдения за поверхностью Солнца. Однако именно теперь она открыла путь к четкой визуализации его короны.

Результаты исследования демонстрируют изображения уникальных явлений – от спикул (кратковременных выбросов плазмы), до чрезвычайно тонких прядей охлажденного вещества, которые падают обратно на поверхность Солнца – явление известное как корональный дождь. Некоторые из этих структур уже 20 километров, что впечатляет, учитывая условия наблюдения.

Посмотрите на солнечную корону в беспрецедентном приближении: видео

Влияние на астрономию

Один из соавторов исследования, физик Филип Гуд из Технологического института Нью-Джерси, назвал новую систему технологией, которая способна изменить подход к наземным солнечным наблюдениям. Ее потенциал позволяет детальнее исследовать причины чрезвычайной температуры короны – она в миллионы раз горячее поверхности Солнца.

В планах команды – применение адаптивной оптики и к значительно большему телескопу Даниэля К. Иноуэ на Гавайях, диаметром 4 метра. Это откроет путь к еще более точному анализу тонкой структуры атмосферы нашей звезды.