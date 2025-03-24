Телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал отдельные планеты в другой звездной системе

Нам редко удается увидеть экзопланеты на фотографиях, поскольку даже до ближайших из них расстояние измеряется в световых годах. Но на этот раз все иначе: астрономы сделали прямые изображения четырех планет в звездной системе в 130 световых годах от Земли.

Уникальный случай

Все планеты – молодые газовые гиганты. Они были обнаружены в системе HR 8799, которой всего лишь около 30 миллионов лет. Ученые уже описали свое исследование этих планет в статье для The Astrophysical Journal, сообщает 24 Канал.

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Авторы пишут, что исследуемые объекты сформировались так же, как и знакомые нам Юпитер и Сатурн, что дает нам редкий взгляд на то, какими эти две планеты Солнечной системы были в молодости. В их составе нашли некоторое количество углекислого газа (согласно теории, только молодые газовые гиганты содержат большое его количество), а также углерод, кислород и железо. Для сравнения, сейчас Юпитер и Сатурн преимущественно состоят из водорода и гелия.

Редко когда астрономам удается непосредственно увидеть экзопланеты. Как правило, они почти не производят собственного света. Кроме того, их затмевает свет материнской звезды, а также бесчисленное количество других объектов в ночном небе. Даже само обнаружение экзопланеты является редким явлением: до сих пор было открыто лишь 6 000 миров за пределами нашей Солнечной системы. Их обычно обнаруживают, ища "провалы" или паузы в свете звезды, которые возникают, когда планета проходит перед звездой, закрывая для нас ее свет.

В своей работе ученые использовали специальный инструмент, известный как коронограф, встроенный в ближнюю инфракрасную камеру Джеймса Вебба. Прибор специально разработан для затемнения света звезд во время поиска экзопланет. Это позволило астрономам увидеть "свет, который излучается самой планетой, в отличие от света, который она отражает от звезды-хозяина".

Невероятные снимки дали астрономам четкое представление о наличии углекислого газа на далеких экзопланетах, что может привести к ключевым выводам относительно формирования газовых гигантов в космосе.



James Webb Space Telescope сфотографировал молодые гигантские экзопланеты и обнаружил на них углекислый газ / Фото Space Telescope Science Institute/NASA

Теперь ученые хотят сфотографировать больше объектов в других местах космоса, чтобы посмотреть, насколько они похожи или отличаются. Одной из целей является проверить, насколько наша собственная Солнечная система отличается от других.