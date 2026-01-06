Сенсация в космологии: обнаружена связь между темной материей и "частицами-призраками"

Ученые обнаружили доказательства того, что загадочная темная материя может обмениваться импульсом с нейтрино, которые называют "частицами-призраками". Это открытие ставит под сомнение стандартную модель космологии, которая ранее отрицала такое взаимодействие.

Исследование объясняет, почему современная Вселенная выглядит менее структурированной, чем предполагали расчеты, основанные на данных о ее ранних этапах развития, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как взаимодействие невидимых частиц меняет наше представление о Вселенной?

Исследовательская группа из Университета Шеффилда представила данные, указывающие на слабое взаимодействие между темной материей и нейтрино.

Нейтрино получили свое прозвище из-за того, что они почти не имеют массы, не имеют заряда и проносятся сквозь твердые объекты со скоростью света.

Каждую секунду сквозь тело человека проходит около 100 триллионов таких частиц, не оставляя ни одного следа. Темная материя, которая составляет около 85% всей материи космоса, также остается невидимой и проявляет себя лишь через гравитационное воздействие.

Традиционная модель Лямбда-CDM утверждает, что эти два компонента существуют независимо. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, свидетельствует об обмене импульсом между ними.

Это объясняет давнюю загадку: современная Вселенная оказалась менее "комковатой", чем предсказывали наблюдения за ее ранним состоянием.

Это действительно ставит под сомнение стандартную модель?

Соавтор исследования Элеонора Ди Валентино отметила, что хотя стандартная модель не является ошибочной, она может быть неполной. Взаимодействие частиц непосредственно влияет на то, как галактики формировались и эволюционировали в течение миллиардов лет.

Для анализа ученые использовали данные Камеры темной энергии в Чили, Слоановского цифрового обзора неба, а также космических обсерваторий ACT и "Планк".

Уильям Джаре из Гавайского университета отметил, что подтверждение этой связи станет фундаментальным прорывом. Это не только решит противоречия между различными методами измерения космоса, но и поможет физикам понять, какие именно свойства темной материи стоит искать в земных лабораториях.

В дальнейшем теорию будут проверять с помощью анализа реликтового излучения – "космического ископаемого" времен Большого взрыва – и гравитационного линзирования, что позволяет лучше видеть распределение материи благодаря искривлению света.

Что такое стандартная модель Вселенной?

Стандартная модель космологии, которую ученые обычно называют ΛCDM (Лямбда-CDM), – это общепринятая "математическая инструкция", которая объясняет, из чего состоит наша Вселенная и как она развивалась в течение почти 14 миллиардов лет, как объясняет Майкл Тернер из университета Чикаго, в своей работе, опубликованной на портале arxiv.org.

Эта теория базируется на трех главных компонентах: обычной материи, темной материи и темной энергии.

Обычная материя – это все, что мы можем увидеть или почувствовать: люди, планеты, звезды и атомы, однако, по подсчетам ученых, она составляет лишь около 5% от всего содержимого космоса.

Значительно большую часть, примерно 23 – 27%, занимает невидимая темная материя темная материя. Хотя мы ее не видим, она действует как "космический клей", чья сила притяжения не дает галактикам разлетаться в разные стороны.

Остальное – около 70% – это темная энергия, загадочная сила, которая заставляет Вселенную расширяться со все большей скоростью.

Эту модель считают стандартной, поскольку она лучше всего согласуется с большинством наблюдений, в частности с "эхом" Большого взрыва (реликтовое излучение) и тем, как распределены галактики в пространстве.

Однако новые открытия о взаимодействии частиц показывают, что эта "инструкция" может быть не совсем полной и требует доработки.