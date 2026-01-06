Сейчас специалисты пытаются выяснить, сможет ли спутник стоимостью в миллиарды евро выполнять свои задачи после этого инцидента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также SpaceX изменит орбиты тысяч спутников Starlink из-за серьезной угрозы безопасности

Что известно о состоянии SpainSat NG-2 после столкновения?

Испанский аппарат SpainSat NG-2 – это второй спутник в современной системе военной связи страны, который был запущен 23 октября прошлого года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал.

Этот аппарат должен был стать частью высокотехнологичного созвездия для обеспечения защищенной правительственной связи в Европе. Об инциденте официально сообщила компания Indra Group, которая является главным акционером Hisdesat – оператора, который управляет спутником от имени Министерства обороны Испании.

Что известно о деталях инцидента?

Столкновение зафиксировали на значительной высоте – около 50 000 километров. Это значительно выше уровня геостационарной орбиты, которая расположена на отметке 35 786 километров от Земли.

Сейчас судьба SpainSat NG-2 остается неопределенной, поскольку техническая команда все еще анализирует данные для оценки степени повреждений.

Представители Hisdesat уверяют, что уже внедрили план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать бесперебойную работу для военных и других клиентов. В случае, если аппарат не удастся восстановить, компания обещает заменить его как можно быстрее.

Какие цели должен был выполнять SpainSat NG-2?

SpainSat NG-2 является вторым аппаратом в наиболее амбициозной космической программе в истории Испании, направленной на создание сверхсовременной системы правительственной и военной связи, как рассказывает Airbus. Спутник построен на высокоэффективной платформе Airbus Eurostar Neo.

Этот технологический гигант имеет длину около 7 метров и весит примерно 6 тонн, что делает его одним из самых мощных объектов такого типа в Европе. Ожидалось, что срок его эксплуатации составит 15 лет, а работа на орбите продлится как минимум до 2040 года.



Спутник SpainSat NG-2 / Фото Airbus

Напомним, что первый спутник этой серии, SpainSat NG-1, успешно начал работу после запуска в январе прошлого года. Проект разработки обоих аппаратов компанией Airbus оценивается в 2 миллиарда евро.

Ключевой инновацией SpainSat NG-2 является его полезная нагрузка, которая на 45–50% была разработана и изготовлена испанской космической промышленностью. Аппарат оснащен активной антенной системой X-диапазона, которая по своей функциональности заменяет 16 традиционных антенн.

Эта технология позволяет спутнику адаптировать и менять зону покрытия до 1000 раз в секунду, обеспечивая гибкость связи над Европой, Африкой, Америкой и Ближним Востоком.

Кроме того, аппарат работает в военном Ka-диапазоне и UHF-диапазоне.

Спутник получил беспрецедентный уровень защиты:

Устойчивость к глушению система способна с высокой точностью выявлять и геолокировать попытки вмешательства в сигнал.

система способна с высокой точностью выявлять и геолокировать попытки вмешательства в сигнал. Защита от ядерного воздействия: оборудование имеет специальное укрепление : оборудование имеет специальное укрепление для защиты от потенциальных ядерных электромагнитных импульсов на орбите.

: оборудование имеет специальное укрепление для защиты от потенциальных ядерных электромагнитных импульсов на орбите. Цифровая гибкость: благодаря уникальному цифровому процессору: благодаря уникальному цифровому процессору параметры спутника можно переконфигурировать непосредственно во время пребывания в космосе, что фактически делает его программно-управляемым объектом.

С весны 2026 SpainSat NG-2 вместе со своим спутником-близнецом должны были начать полноценное обслуживание Вооруженных сил Испании, а также предоставлять защищенные каналы связи для НАТО и программы GOVSATCOM Европейской комиссии.

Его рабочая позиция определена на отметке 29 градусов восточной долготы, что должно позволить обеспечивать стратегическую автономию и информационное преимущество в сложных операционных средах.