Наразі фахівці намагаються з'ясувати, чи зможе супутник вартістю в мільярди євро виконувати свої завдання після цього інциденту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також SpaceX змінить орбіти тисяч супутників Starlink через серйозну загрозу безпеці

Що відомо про стан SpainSat NG-2 після зіткнення?

Іспанський апарат SpainSat NG-2 – це другий супутник у сучасній системі військового зв'язку країни, який був запущений 23 жовтня минулого року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із мису Канаверал.

Цей апарат мав стати частиною високотехнологічного сузір'я для забезпечення захищеного урядового зв'язку в Європі. Про інцидент офіційно повідомила компанія Indra Group, що є головним акціонером Hisdesat – оператора, який керує супутником від імені Міністерства оборони Іспанії.

Що відомо про деталі інциденту?

Зіткнення зафіксували на значній висоті – близько 50 000 кілометрів. Це значно вище за рівень геостаціонарної орбіти, яка розташована на позначці 35 786 кілометрів від Землі.

Наразі доля SpainSat NG-2 залишається невизначеною, оскільки технічна команда все ще аналізує дані для оцінки ступеня пошкоджень.

Представники Hisdesat запевняють, що вже впровадили план дій у надзвичайних ситуаціях, аби гарантувати безперебійну роботу для військових та інших клієнтів. У разі, якщо апарат не вдасться відновити, компанія обіцяє замінити його якнайшвидше.

Які мету мав виконувати SpainSat NG-2?

SpainSat NG-2 є другим апаратом у найбільш амбітній космічній програмі в історії Іспанії, спрямованій на створення надсучасної системи урядового та військового зв'язку, як розповідає Airbus. Супутник побудований на високоефективній платформі Airbus Eurostar Neo.

Цей технологічний гігант має довжину близько 7 метрів і важить приблизно 6 тонн, що робить його одним із найпотужніших об'єктів такого типу в Європі. Очікувалося, що термін його експлуатації складе 15 років, а робота на орбіті триватиме щонайменше до 2040 року.



Супутник SpainSat NG-2 / Фото Airbus

Нагадаємо, що перший супутник цієї серії, SpainSat NG-1, успішно розпочав роботу після запуску в січні минулого року. Проєкт розробки обох апаратів компанією Airbus оцінюється у 2 мільярди євро.

Ключовою інновацією SpainSat NG-2 є його корисне навантаження, яке на 45–50% було розроблено та виготовлено іспанською космічною промисловістю. Апарат оснащений активною антеною системою X-діапазону, яка за своєю функціональністю замінює 16 традиційних антен.

Ця технологія дозволяє супутнику адаптувати та змінювати зону покриття до 1000 разів на секунду, забезпечуючи гнучкість зв’язку над Європою, Африкою, Америкою та Близьким Сходом.

Крім того, апарат працює у військовому Ka-діапазоні та UHF-діапазоні.

Супутник отримав безпрецедентний рівень захисту:

Стійкість до глушіння : система здатна з високою точністю виявляти та геолокувати спроби втручання у сигнал.

: система здатна з високою точністю виявляти та геолокувати спроби втручання у сигнал. Захист від ядерного впливу : обладнання має спеціальне зміцнення для захисту від потенційних ядерних електромагнітних імпульсів на орбіті.

: обладнання має спеціальне зміцнення для захисту від потенційних ядерних електромагнітних імпульсів на орбіті. Цифрова гнучкість: завдяки унікальному цифровому процесору параметри супутника можна переконфігурувати безпосередньо під час перебування в космосі, що фактично робить його програмно-керованим об'єктом.

З весни 2026 року SpainSat NG-2 разом зі своїм супутником-близнюком мали розпочати повноцінне обслуговування Збройних сил Іспанії, а також надавати захищені канали зв'язку для НАТО та програми GOVSATCOM Європейської комісії.

Його робоча позиція визначена на позначці 29 градусів східної довготи, що має дозволити забезпечувати стратегічну автономію та інформаційну перевагу у складних операційних середовищах.