Темная тема разряжает батарею смартфонов и ноутбуков быстрее, чем считалось ранее

Исследователи из BBC Research & Development обнаружили, что использование темной темы на смартфонах и ноутбуках может не уменьшать, а даже увеличивать энергопотребление устройств. Большинство пользователей, переключаясь на темный режим, повышают яркость экрана, что приводит к большему расходованию заряда.

Британские инженеры провели исследование, во время которого добровольцев попросили открыть медиаплатформу BBC Sounds и настроить комфортный уровень яркости экрана для светлой и темной темы, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Research & Development.

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Оказалось, что 80% участников эксперимента значительно увеличили яркость дисплея после переключения на темный режим. В результате вместо экономии энергии темная тема вызвала ее дополнительный расход.

Эти результаты поставили под сомнение распространенное убеждение, что использование темной темы помогает уменьшить энергопотребление устройств.

Влияет ли скорость сайта на энергопотребление?

Исследователи решили пойти дальше и изучили, как скорость загрузки ресурсов и объем передаваемых данных влияют на энергопотребление. Оказалось, что скорость сайта никак не влияет на расход энергии, а объем передаваемых данных имеет лишь незначительный эффект.

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Как действительно экономить заряд?

Для пользователей, которые стремятся уменьшить энергопотребление своих устройств, исследователи предложили более эффективные решения: снизить яркость экрана или использовать гаджеты с меньшими дисплеями, ведь именно эти факторы имеют наибольшее влияние на расход энергии.