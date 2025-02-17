Если вы не готовы прощаться со своим смартфоном, 24 Канал подготовил несколько советов, которые заставят его работать быстрее и лучше.

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Удалите ненужные приложения и виджеты

Один из самых эффективных способов ускорить iPhone – очистить его от лишних приложений. Многие пользователи загружают программы для разового использования, а затем забывают о них. Однако они могут работать в фоновом режиме, потребляя ресурсы устройства.

Чтобы просмотреть все установленные приложения и удалить лишние, перейдите в Настройки > Общие > Хранилище iPhone.

Также стоит оптимизировать виджеты на главном экране. Хотя они обеспечивают быстрый доступ к информации, их избыток может замедлять работу устройства и уменьшать время автономной работы.

Освободите место в хранилище с помощью iCloud

Недостаток свободного места во внутреннем хранилище может значительно влиять на быстродействие смартфона. Чтобы этого избежать, можно использовать iCloud для хранения данных.

Функция "Оптимизация хранилища iPhone" позволяет автоматически сохранять полноразмерные фото и видео в iCloud, оставляя на устройстве их уменьшенные версии.

Это можно настроить в Настройки > Фото > Оптимизировать хранилище iPhone.

Очистите кэш и историю браузера Safari

Браузер Safari накапливает кэш, файлы cookie и историю просмотров, что может замедлять его работу.

Чтобы удалить эти данные, нужно перейти в Настройки > Safari > Очистить историю и данные сайтов.

Это действие не только ускорит работу браузера, но и освободит дополнительное место в хранилище.

Включите "Уменьшение движения" и "Уменьшение прозрачности"

Современные iPhone используют анимационные эффекты для плавного переключения между экранами и программами. На старых устройствах эти визуальные эффекты могут создавать лишнюю нагрузку на процессор.

Чтобы отключить анимацию, перейдите в Настройки > Специальные возможности > Движение и активируйте опцию "Уменьшение движения" .

и активируйте опцию . Также полезно уменьшить прозрачность в Настройки > Специальные возможности > Дисплей и размер текста > Уменьшить прозрачность. Это сделает интерфейс менее требовательным к ресурсам устройства.

Отключите автоматическую загрузку приложений

Фоновая загрузка обновлений приложений может влиять на производительность iPhone, особенно если у вас много установленных приложений.

Чтобы отключить эту функцию, нужно перейти в Настройки > App Store и выключить "Автоматические загрузки".

Ограничьте фоновое обновление приложений

Некоторые приложения обновляют данные в фоновом режиме, что может потреблять ресурсы устройства.

Чтобы уменьшить нагрузку, можно отключить Фоновое обновление приложений для ненужных приложений в Настройки > Общие > Обновление контента.

Это позволит контролировать, какие приложения работают в фоновом режиме, и улучшит производительность устройства.

Замена аккумулятора

Со временем батарея iPhone теряет свою емкость, что может вызывать внезапные выключения устройства и общее замедление работы. Если Состояние аккумулятора у Настройки > Аккумулятор показывает значительный износ, стоит рассмотреть возможность его замены.

После замены батареи устройство будет работать стабильнее, а время автономной работы значительно улучшится.

Отключите "Режим низкого энергопотребления"

Режим экономии заряда полезен в критических ситуациях, однако он также может ограничивать работу программ и уменьшать общую производительность устройства. Если аккумулятор в хорошем состоянии, лучше использовать этот режим только при необходимости, а не постоянно.

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Эти рекомендации могут существенно улучшить производительность даже старого iPhone и продлить его срок службы. Если вы не намерены покупать новый смартфон, а старый уже начал "притормаживать", надеемся с помощью наших советов вы сможете "вернуть его к жизни".

Впрочем, если ваше устройство уже не поддерживает свежих обновлений операционной системы, лучше рассмотреть возможность обновления до более актуального телефона, ведь это не только вопрос удобства, но и безопасности вас, как пользователя.