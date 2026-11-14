Сеть без людей: что такое теория мертвого интернета и стоит ли нам беспокоиться

Ленты социальных сетей все чаще напоминают конвейер бездушного контента, а вместо людей с нами общаются боты. Выясняем, как возникла теория "мертвого интернета" и действительно ли сеть теряет реальных пользователей.

Откуда взялась теория о вымирании человеческого интернета

Концепция "мертвого интернета" возникла на сетевых форумах еще в конце 2010-х годов как маргинальная теория заговора. Более конкретные очертания она приобрела в 2021 году после публикации на онлайн-платформе Agora Road под названием "Теория мертвого интернета: большая часть интернета – подделка". Ее авторы утверждали, что сеть кажется пустой и лишенной живого присутствия, а сам интернет условно "умер" примерно в 2016 году, когда алгоритмы поисковых систем и социальных сетей начали массово продвигать сгенерированный контент, пишет 24 Канал.

С тех пор искусственный интеллект стал значительно мощнее. Сегодня ИИ автоматически ведет аккаунты в соцсетях, генерирует фото, видео, текст, собирает новости, пишет комментарии и даже сам на эти комментарии отвечает. Это означает, что вы больше не можете быть уверены, что общаетесь с человеком.

В сентябре 2026 года компания OpenAI объявила, что решила известную математическую головоломку – проблему Навье-Стокса. В то же время отчет группы по кибербезопасности Thales за 2026 год показал, что автоматизированный трафик продолжает вытеснять людей из онлайн-пространства: на долю ботов пришлось 53 процента всего интернет-трафика по сравнению с 51 процентом годом ранее. Боты уже общаются между собой вообще без участия пользователей. Например, в марте 2026 года компания Meta приобрела платформу Moltbook – социальную сеть, где ИИ-чат-боты ведут диалоги друг с другом и нередко обсуждают человечество.

Замкнутый круг ботов и повседневная жизнь

Популярность искусственного интеллекта стремительно растет среди обычных пользователей. Согласно исследованию аналитического центра Pew Research, в 2024 году лишь 33 процента американцев пользовались чат-ботами вроде ChatGPT, Gemini или Copilot. К 2026 году этот показатель подскочил почти до половины населения – 49 процентов, а 25 процентов опрошенных признались, что взаимодействуют с генеративными системами ежедневно.

Во многих сферах уже сформировались так называемые циклические петли взаимодействия машин. В учебных заведениях студенты создают эссе с помощью алгоритмов, после чего преподаватели используют другие ИИ-инструменты для их проверки. При трудоустройстве кандидаты генерируют оптимизированные резюме и сопроводительные письма, а рекрутинговые алгоритмы компаний анализируют эти отзывы. В результате живой голос все чаще исчезает из коммуникации.

Существуют ли реальные угрозы для человечества?

Несмотря на странный психологический дискомфорт от шаблонных постов или сгенерированных изображений, главные риски заключаются в дезинформации. Боты активно распространяют ложные данные, что наносит реальный ущерб демократическим процессам. Чат-боты становятся источником дезинформации во время выборов, а законодательное регулирование пока не успевает за темпами развития технологий, хотя государственные ведомства регулярно публикуют предупреждения об опасности дипфейков.

Общественная обеспокоенность также растет: опрос Pew Research показал, что 40 процентов американцев ожидают негативного влияния ИИ на общество в течение следующих 20 лет.

В ответ на это растет спрос на инструменты защиты. В частности, стартап Pangram в июле 2026 года привлек 9 миллионов долларов инвестиций от фонда Menlo Ventures для разработки детектора синтетического контента.

Кроме того, после принятия закона ЕС об искусственном интеллекте компания OpenAI начала маркировать тексты, созданные в ChatGPT, водяными знаками, что должно помочь пользователям легче распознавать работу машин.