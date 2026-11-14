Мережа без людей: що таке теорія мертвого інтернету та чи варто нам хвилюватися

Звідки з'явилася теорія про вимирання людського інтернету

Концепція "мертвого інтернету" виникла на мережевих форумах ще наприкінці 2010-х років як маргінальна теорія змови. Конкретніших обрисів вона набула у 2021 році після публікації на онлайн-майданчику Agora Road під назвою "Теорія мертвого інтернету: більша частина інтернету є фальшивкою". Її автори стверджували, що мережа здається порожньою та позбавленою живої присутності, а сам інтернет умовно "помер" приблизно у 2016 році, коли алгоритми пошукових систем і соціальних мереж почали масово просувати згенерований контент, пише 24 Канал.

Adv

Відтоді штучний інтелект став значно потужнішим. Сьогодні ШІ автоматизовано веде акаунти в соцмережах, генерує фото, відео, текст, збирає новини, пише коментарі та навіть сам на ті коментарі відповідає. Це означає, що ви більше не можете бути впевнені, що спілкуєтеся з людиною.

Реклама

У вересні 2026 року компанія OpenAI оголосила, що розв'язала відому математичну головоломку – проблему Нав'є-Стокса. Водночас звіт групи з кібербезпеки Thales за 2026 рік показав, що автоматизований трафік продовжує витісняти людей з онлайну: боти сформували 53 відсотки всього інтернет-трафіку порівняно з 51 відсотком роком раніше. Боти вже спілкуються між собою взагалі без участі користувачів. Наприклад, у березні 2026 року компанія Meta придбала платформу Moltbook – соціальну мережу, де ШІ-чатботи ведуть діалоги один з одним і нерідко обговорюють людство.

Замкнене коло ботів і повсякденне життя

Популярність штучного інтелекту стрімко зростає серед звичайних користувачів. Згідно з дослідженням аналітичного центру Pew Research, у 2024 році лише 33 відсотки американців користувалися чат-ботами на кшталт ChatGPT, Gemini або Copilot. До 2026 року цей показник підскочив майже до половини населення – 49 відсотків, а 25 відсотків опитаних зізналися, що взаємодіють із генеративними системами щодня.

Реклама

У багатьох сферах уже утворилися так звані циклічні петлі взаємодії машин. У навчальних закладах студенти створюють есе за допомогою алгоритмів, після чого викладачі використовують інші ШІ-інструменти для їхньої перевірки. Під час працевлаштування кандидати генерують оптимізовані резюме та супровідні листи, а рекрутингові алгоритми компаній аналізують ці відгуки. У результаті живий голос дедалі частіше зникає з комунікації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи існують реальні загрози для людства?

Попри дивний психологічний дискомфорт від шаблонних постів чи згенерованих зображень, головні ризики полягають у дезінформації. Боти активно поширюють неправдиві дані, що завдає реальної шкоди демократичним процесам. Чат-боти стають джерелом дезінформації під час виборів, а законодавче регулювання поки не встигає за темпами розвитку технологій, хоча державні відомства регулярно видають попередження про небезпеку дипфейків.

Суспільне занепокоєння також збільшується: опитування Pew Research продемонструвало, що 40 відсотків американців очікують негативного впливу ШІ на суспільство впродовж наступних 20 років.

Реклама

У відповідь на це зростає попит на інструменти захисту. Зокрема, стартап Pangram у липні 2026 року залучив 9 мільйонів доларів інвестицій від фонду Menlo Ventures для розробки детектора синтетичного контенту.

Крім того, після ухвалення закону ЄС про штучний інтелект компанія OpenAI почала маркувати створені в ChatGPT тексти водяними знаками, що має допомогти користувачам легше розпізнавати роботу машин.