Что такое теория мертвого интернета и может ли она быть правдивой?

Если вы ищете что-то в интернете, то, вероятно, увидите кучу контента, созданную с помощью искусственного интеллекта: мошеннические сообщения на фейсбуке о бедном ребенке, которого никто не поздравил с Днем рождения, котят с пятью лапами, которых якобы достали из-под завалов разрушенного дома в Газе или даже фейковые интерьеры на Pinterest – все это создается только чтобы собирать активность.

Некоторые из этих гиперреалистичных изображений собирают десятки тысяч лайков и комментариев от доверчивых людей, которые сочувствуют сгенерированным персонажам и их вымышленным историям. Теория "мертвого интернета" говорит, что контент, созданный искусственным интеллектом и ботами, давно превзошел интернет, созданный человеком. Таким образом большинство нашего взаимодействия происходит именно с ботами и ИИ, а не живыми людьми. Но откуда появилась эта идея и имеет ли она под собой реальную почву?

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Теория мертвого интернета

Теория мертвого интернета распространяется не только на контент. Она также касается и самих аккаунтов, которые полностью управляются ботами, часто на основе ИИ. Сейчас, когда искусственный интеллект получил такое безумное развитие и огласку, это стало еще легче и почти не требует никаких затрат. Поэтому эти фейковые страницы могут быстро и массово создавать посты вместе со сгенерированными искусственным интеллектом изображениями, предназначенными для привлечения аудитории (клики, лайки, комментарии) на таких платформах, как Facebook, Instagram и TikTok.

Но теория мертвого интернета идет еще дальше. Часто среди комментариев к этим мошенническим публикациям есть много таких же самых ботов, которые пытаются поднять активность на странице и продвинуть ее в рекомендации. Это создает замкнутый круг искусственного вовлечения, который не имеет четкой повестки дня, начала и конца, и больше не предполагает участия людей.

На первый взгляд, мотивация этих аккаунтов вызывать интерес может показаться очевидной — вовлеченность в социальных сетях ведет к доходам от рекламы. Если человек создает аккаунт, который получает высокую активность, он может получить долю рекламного дохода от социальных сетей, таких как Meta.

Но останавливается ли теория мертвого интернета на безобидном наращивании вовлеченности? Или, возможно, под поверхностью лежит изощренная, хорошо финансируемая попытка поддержать авторитарные режимы, атаковать оппонентов и распространять пропаганду? Эксперты говорят, что за ширмой невинных сгенерированных мемов, вроде Иисуса в образе креветки, который заполонил фейсбук, может стоять более долгосрочный трюк.

Поскольку эти аккаунты, управляемые искусственным интеллектом, быстро увеличивают количество подписчиков фейковыми страницами, это большое количество страниц легитимизирует аккаунт перед реальными пользователями, которые также ведутся на различные чувствительные темы. Это означает, что создается целая армия аккаунтов.

Это очень важно, поскольку социальные сети сейчас являются основным источником новостей для многих пользователей по всему миру. В Австралии 46% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет назвали социальные сети основным источником новостей в прошлом году. Этот показатель увеличился с 28% в 2022 году, вытеснив традиционные СМИ, такие как радио и телевидение.

Дезинформация, подпитываемая ботами

Уже есть убедительные доказательства того, что социальными сетями манипулируют эти раздутые боты, чтобы влиять на общественное мнение с помощью дезинформации. Более того, это происходит годами. Они набирают подписчиков сердобольными публикациями о котиках, а потом начинают менять тональность и тематику своего контента.

В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого проанализировано 14 миллионов твитов за десятимесячный период в 2016 и 2017 годах. Было выявлено, что боты в социальных сетях принимали значительное участие в распространении статей из ненадежных источников. Аккаунты с большим количеством подписчиков узаконивали дезинформацию в глазах людей, заставляя реальных пользователей верить, взаимодействовать и распространять контент, размещенный ботами.

Такой подход к манипулированию социальными сетями был обнаружен после одной стрельбы в США в 2019 году. Тогда исследование показало, что посты, сгенерированные ботами в X, вносят значительный вклад в публичную дискуссию, усиливая или искажая потенциальные нарративы, связанные с экстремальными событиями.

Россия – лидер мировой дезинформации

Нельзя не упомянуть и российские попытки засыпать мир ложью. В последнее время несколько масштабных пророссийских дезинформационных кампаний имели целью подорвать поддержку Украины и способствовать распространению пророссийских настроений. Еще раньше эта террористическая страна пыталась влиять на выборы в США, выход Британии из Евросоюза и многие другие темы и события.

Разоблаченные активистами и журналистами, эти скоординированные усилия использовали ботов и искусственный интеллект для создания и распространения фейковой информации, охватывая миллионы пользователей социальных сетей.

В одном из случаев была обнаружена кампания,, которая использовала более 10 000 бот-аккаунтов для быстрого размещения десятков тысяч сообщений прокремлевского содержания, приписываемых американским и европейским знаменитостям, которые якобы поддерживают войну против Украины.

Такой масштаб влияния является значительным. По некоторым данным, почти половина всего интернет-трафика в 2022 году приходилась на ботов. А благодаря последним достижениям в области генеративного ИИ — таким как модели ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google – качество фейкового контента будет только улучшаться.

Организации, занимающиеся социальными сетями, пытаются бороться со злоупотреблениями на своих платформах. В частности, Илон Маск рассматривал возможность требовать от пользователей X платить за членство, чтобы остановить фермы ботов. Однако если Россия оплачивает Premium-аккаунты, чтобы получить продвижение в лентах рекомендаций, то ей ничего не помешает платить и за регистрацию, тем более, что цена за это гораздо ниже.

Гиганты социальных сетей способны удалять большие объемы обнаруженной активности ботов, если они этого захотят. Но не всегда удается вовремя и в полной мере находить все проявления пропаганды.

Так живем ли вы в мертвом интернете?

Теория мертвого интернета НЕ утверждает, что большинство ваших личных взаимодействий в интернете являются фейковыми. Ведь боты созданы для определенного вида взаимодействия и не выходят за его рамки. Хотя ИИ может имитировать человека, он не создает полноценного "персонажа", который будет вести себя как обычный человек, взаимодействуя с вами различными способами. Поэтому, что касается наших личных подписок, то они – по крайней мере по большей части – все еще легко распознаются и остаются за живыми людьми. Однако контент – дело другое.

Это интересный взгляд на интернет, который показывает нам другую сторону этой технологии. То, что сеть больше не для людей и не создана людьми — вот в каком смысле интернет, который мы знали и любили, является "мертвым".

Свобода творить и делиться своими мыслями в интернете и социальных сетях — это то, что сделало его таким мощным. Естественно, что именно эту силу пытаются контролировать плохие актеры.

Теория мертвого интернета — это напоминание о необходимости быть скептически настроенными и критически относиться к социальным сетям и другим сайтам.

Любое взаимодействие, тренд и особенно "общее настроение" вполне могут быть синтетическими. Созданными для того, чтобы немного изменить способ, в который вы воспринимаете мир.