Деякі з цих гіперреалістичних зображень збирають десятки тисяч уподобань і коментарів від довірливих людей, які співчувають згенерованим персонажам та їхнім вигаданим історіям. Теорія "мертвого інтернету" говорить, що контент, створений штучним інтелектом і ботами, давно перевершив інтернет, створений людиною. Таким чином більшість нашої взаємодії відбувається саме з ботами й ШІ, а не живими людьми. Але звідки з'явилася ця ідея і чи має вона під собою реальне підґрунтя?

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Теорія мертвого інтернету

Теорія мертвого інтернету поширюється не лише на контент. Вона також стосується й самих акаунтів, які повністю управляються ботами, часто на основі ШІ. Зараз, коли штучний інтелект набув такого шаленого розвитку й розголосу, це стало ще легше й майже не вимагає ніяких витрат. Тож ці фейкові сторінки можуть швидко й масово створювати пости разом зі згенерованими штучним інтелектом зображеннями, призначеними для залучення аудиторії (кліки, лайки, коментарі) на таких платформах, як Facebook, Instagram і TikTok.

Але теорія мертвого інтернету йде ще далі. Часто серед коментарів до цих шахрайських публікацій є багато таких же самих ботів, які намагаються підняти активність на сторінці й просунути її в рекомендації. Це створює замкнене коло штучного залучення, яке не має чіткого порядку денного, початку й кінця, і більше не передбачає участі людей.

На перший погляд, мотивація цих акаунтів викликати інтерес може здатися очевидною — залученість у соціальних мережах веде до доходів від реклами. Якщо людина створює акаунт, який отримує високу активність, вона може отримати частку рекламного доходу від соціальних мереж, таких як Meta.

Але чи зупиняється теорія мертвого інтернету на нешкідливому нарощуванні залученості? Чи, можливо, під поверхнею лежить витончена, добре фінансована спроба підтримати авторитарні режими, атакувати опонентів і поширювати пропаганду? Експерти кажуть, що за ширмою безневинних згенерованих мемів, на кшталт Ісуса в образі креветки, який заполонив фейсбук, може стояти більш довгостроковий трюк.

Оскільки ці акаунти, керовані штучним інтелектом, швидко збільшують кількість підписників фейковими сторінками, ця велика кількість сторінок легітимізує акаунт перед реальними користувачами, які також ведуться на різні чутливі теми. Це означає, що створюється ціла армія акаунтів.

Це дуже важливо, оскільки соціальні мережі зараз є основним джерелом новин для багатьох користувачів по всьому світу. В Австралії 46% молодих людей у віці від 18 до 24 років назвали соціальні мережі основним джерелом новин минулого року. Цей показник збільшився з 28% у 2022 році, витіснивши традиційні ЗМІ, такі як радіо та телебачення.

Дезінформація, що підживлюється ботами

Вже є переконливі докази того, що соціальними мережами маніпулюють ці роздуті боти, щоб впливати на громадську думку за допомогою дезінформації. Ба більше, це відбувається роками. Вони набирають підписників жалісливими публікаціями про котиків, а потім починають змінювати тональність і тематику свого контенту.

У 2018 році було проведено дослідження, в ході якого проаналізовано 14 мільйонів твітів за десятимісячний період у 2016 та 2017 роках. Було виявлено, що боти в соціальних мережах брали значну участь у поширенні статей з ненадійних джерел. Акаунти з великою кількістю підписників узаконювали дезінформацію в очах людей, змушуючи реальних користувачів вірити, взаємодіяти та поширювати контент, розміщений ботами.

Такий підхід до маніпулювання соціальними мережами був виявлений після однієї стрілянини в США у 2019 році. Тоді дослідження показало, що пости, згенеровані ботами в X, роблять значний внесок у публічну дискусію, посилюючи або спотворюючи потенційні наративи, пов'язані з екстремальними подіями.

Росія – лідер світової дезінформації

Не можна не згадати й російські спроби засипати світ брехнею. Останнім часом кілька масштабних проросійських дезінформаційних кампаній мали на меті підірвати підтримку України та сприяти поширенню проросійських настроїв. Ще раніше ця терористична країна намагалася впливати на вибори у США, вихід Британії з Євросоюзу та багато інших тем і подій.

Викриті активістами та журналістами, ці скоординовані зусилля використовували ботів та штучний інтелект для створення й поширення фейкової інформації, охоплюючи мільйони користувачів соціальних мереж.

В одному з випадків було виявлено кампанію, що використала понад 10 000 бот-акаунтів для швидкого розміщення десятків тисяч повідомлень прокремлівського змісту, приписуваних американським і європейським знаменитостям, які начебто підтримують війну проти України.

Такий масштаб впливу є значним. За деякими даними, майже половина всього інтернет-трафіку у 2022 році припадала на ботів. А завдяки останнім досягненням у галузі генеративного ШІ — таким як моделі ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google – якість фейкового контенту буде лише покращуватися.

Організації, що займаються соціальними мережами, намагаються боротися зі зловживаннями на своїх платформах. Зокрема, Ілон Маск розглядав можливість вимагати від користувачів X платити за членство, щоб зупинити ферми ботів. Однак якщо Росія оплачує Premium-акаунти, щоб отримати просування в стрічках рекомендацій, то їй нічого не завадить платити й за реєстрацію, тим більше, що ціна за це набагато нижча.

Гіганти соціальних мереж здатні видаляти великі обсяги виявленої активності ботів, якщо вони цього захочуть. Але не завжди вдається вчасно й повною мірою знаходити всі прояви пропаганди.

Тож чи живемо ви в мертвому інтернеті?

Теорія мертвого інтернету НЕ стверджує, що більшість ваших особистих взаємодій в інтернеті є фейковими. Адже боти створені для певного виду взаємодії і не виходять за її рамки. Хоча ШІ може імітувати людину, він не створює повноцінного "персонажа", який буде поводитися як звичайна людина, взаємодіючи з вами різними способами. Тому, що стосується наших особистих підписок, то вони – принаймні здебільшого – все ще легко розпізнаються й залишаються за живими людьми. Однак контент – справа інша.

Це цікавий погляд на інтернет, який показує нам інший бік цієї технології. Те, що мережа більше не для людей і не створена людьми — ось у якому сенсі інтернет, який ми знали і любили, є "мертвим".

Свобода творити і ділитися своїми думками в інтернеті та соціальних мережах — це те, що зробило його таким потужним. Природно, що саме цю силу намагаються контролювати погані актори.

Теорія мертвого інтернету — це нагадування про необхідність бути скептично налаштованими та критично ставитися до соціальних мереж та інших сайтів.

Будь-яка взаємодія, тренд і особливо "загальний настрій" цілком можуть бути синтетичними. Створеними для того, щоб трохи змінити спосіб, у який ви сприймаєте світ.