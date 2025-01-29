Стартап Helion планирует создать рабочий термоядерный реактор до 2028 года

Создание рабочего термоядерного реактора оказалось непростой задачей даже для богатых стран, как мы видели на примере проекта ITER, который несколько раз переносился и в результате оказался дороже, чем ожидалось. Хотя помещения ITER уже достроены, станция не будет работать еще много лет, поскольку нужны дополнительные научные исследования. Но частный стартап Helion считает, что может это сделать.

Детали проекта

Helion, основана в 2013 году, говорит, что может построить реактор и начать поставлять энергию к 2028 году, применив другой подход, чем конкуренты. Еще в 2013 году компания привлекла 425 миллионов долларов благодаря только одному раунду финансирования. В перспективную идею вложили деньги такие миллиардеры, как Сэм Альтман и Питер Тиль. В целом же стартапу удалось собрать более 1 миллиарда долларов, а текущая оценка всего бизнеса составляет 5,4 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Ядерный синтез, который объединяет атомы водорода с образованием гелия, является святым Граалем для зеленой энергетики. Он не выбрасывает в воздух углекислый газ и, в отличие от нынешних атомных электростанций, не производит долгосрочных радиоактивных отходов. В то же время реакторы могут производить достаточно электроэнергии, чтобы питать целые города.

Однако, устойчивой термоядерной реакции, которая производит больше энергии, чем потребляет, еще никогда не было.

Ученые несколько раз достигали профицита энергии, но длилось это лишь несколько секунд.

Крупнейший в отрасли проект ITER – Международный термоядерный экспериментальный реактор – будет стоить, по прогнозам, до 22 миллиардов долларов и не будет запущен как минимум до 2034 года. Он до сих пор не привел к длительной реакции.

Самая длинная термоядерная реакция, которой удалось пока достичь, длилась 1066 секунд (17 минут и 43 секунды). Так долго раскаленную плазму удалось удерживать в реакторе EAST в Китае.

Так как, по мнению Helion, можно достичь успеха? Большинство экспериментальных реакторов сжимают плазму с помощью магнитного или инерционного удержания, что нагревает ее настолько, чтобы вызвать реакцию термоядерного синтеза. Как только это происходит, тепло, полученное в результате термоядерного синтеза, приводит в действие паровую турбину, которая вырабатывает электроэнергию.

Helion использует другой подход, отказываясь от паровой турбины. Топливо (дейтерий и гелий-3) впрыскивается в оба конца реактора в форме песочных часов, затем нагревается до образования плазмы. Магниты придают плазме форму пончиков и направляют их друг на друга со скоростью до 1 миллиона миль в час. Они сталкиваются в узкой средней части реактора и далее сжимаются там магнитами. Это нагревает их до невероятных 100 миллионов градусов Цельсия, создавая термоядерный синтез.

Когда плазма расширяется, она отталкивает магнитное поле от магнитов машины. По закону Фарадея, изменение поля индуцирует ток, который непосредственно улавливается как электричество, что позволяет термоядерному генератору Helion пропускать паровой цикл,

– объясняет Helion на своем сайте.

Эта система проще и потенциально эффективнее паровой турбины. Однако, хотя компания достигла достаточно высокой частоты импульсов для осуществления термоядерного синтеза, сегодня она делала это только в небольших масштабах. "Существуют большие инженерные вызовы, чтобы достичь таких высоких частот повторения импульсов при таких больших мощностях, когда мы говорим о миллионах ампер", – сказал генеральный директор Дэвид Киртли.

И это проблема любого другого реактора. Термоядерный синтез производит огромный всплеск энергии за один раз, и пока что никто не смог его контролировать и использовать. Helion считает, что ее простая система поможет, но еще не доказала экспериментально, что может сделать это, не говоря уже о коммерческой реализации.

Несмотря на это компания заявляет, что ее реактор седьмого поколения, Polaris, сейчас "в эксплуатации", но пока отказывается делиться какими-либо результатами.