Что рассказали отпечатки на глине

На протяжении веков глиняные солдаты у гробницы первого императора Китая сохраняли следы своих создателей. Часть из них составляют отпечатки пальцев, которые мастера случайно оставили на влажной глине, когда лепили и собирали фигуры. Новое исследование показывает, что среди огромной армии рабочих могли быть не только взрослые мужчины, пишет Arkeonews.

Ученые изучили 79 хорошо сохранившихся отпечатков на 36 воинах из подразделения T23 в Яме 1 мавзолея императора Цинь Шихуанди. Статистический анализ показал, что примерно 45 % отпечатков оставили взрослые мужчины, 32,7 % – взрослые женщины, а 22,3 % – люди младше 15 лет. Эти цифры не отражают реальное соотношение работников, но они ставят под сомнение представления о том, как империя Цинь организовывала труд в рамках самого амбициозного погребального проекта.

Исследование опубликовал журнал Journal of Cultural Heritage. Его провел Сяои Ли вместе с коллегами, использовав статистический метод под названием "байесовская смешанная модель".

Армия для охраны первого императора

Терракотовая армия входила в состав огромного погребального комплекса Цинь Шихуанди, который объединил Китай в 221 году до нашей эры. Строительство мавзолея началось еще в 246 году до нашей эры, задолго до смерти правителя в 210 году до нашей эры, и требовало огромных объемов материалов и рабочей силы. Тысячи глиняных воинов, лошадей и колесниц должны были охранять и обслуживать императора в загробной жизни.

Армию обнаружили недалеко от Сианя в 1974 году, и до сих пор это одно из самых известных археологических открытий Китая. Воины имеют разные черты лица, прически, доспехи и вооружение, что свидетельствует о высоком мастерстве создателей. Несмотря на десятилетия раскопок, о самих мастерах археологи знают немного.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее исследователи выяснили, что производство было сложным: работали различные мастерские, выполнявшие специализированные задачи, а поставки материалов были четко организованы. Одни ученые считали, что мастерские массово изготавливали отдельные части тела, а затем их собирали. Другие утверждали, что каждая мастерская изготавливала фигуры целиком. Химический анализ глины с надписями "Гун" и "Сяньян" также выявил различия в составе, которые соответствуют производству в разных мастерских.

Как отпечатки пальцев помогают определить возраст и пол

На этот раз ученые подошли к вопросу через следы человеческих рук. Когда рабочие прикасались к мягкой глине, пальцы оставляли отпечатки, которые сохранились после обжига. Поэтому спустя более 2000 лет исследователи могут изучать их физические характеристики.

Ученые анализировали среднюю ширину папиллярных линий. Этот показатель помогает оценить возраст и пол на уровне популяции, хотя различные демографические группы значительно пересекаются. В процессе развития организма ширина линий меняется.

Ранее исследователи обычно использовали два показателя: ширину линий и их плотность, то есть количество линий на определенном расстоянии. Проблема в том, что эти величины зависят друг от друга. Более широкие линии означают меньшее количество линий на том же участке, поэтому рассмотрение обоих показателей как отдельных доказательств может привести к статистическим ошибкам и создать ложную уверенность в результатах.

Чтобы избежать этого, авторы применили байесовскую смешанную модель. Она учитывает взаимосвязь между измерениями и оценивает демографический состав всей выборки. Также модель учитывает неопределенность, возникающую из-за сходства между группами, в частности между взрослыми женщинами и подростками мужского пола.

Анализ не определяет, кому именно принадлежит каждый отпечаток. Он дает статистическую картину группы, которая могла их оставить. По его результатам, в создании армии участвовал более широкий круг людей, чем традиционно предполагалось.

Что об этом говорят записи эпохи Цинь

Идея о женщинах и детях в императорском производстве не возникла на пустом месте. Надписи на изделиях эпохи Цинь упоминают взрослых женщин, девочек и мальчиков, которые работали в ремесле под надзором государства. Следовательно, империя могла привлекать работников разного возраста и пола.

В надписях встречаются термины "да нюйцзы" (взрослая женщина), "сяо нюйцзы" (девочка) и "сяо наньцзы" (мальчик). Они касаются именно изделий, а не терракотовых скульптур, но представляют собой важную параллель с новыми результатами. Женщины и молодые работники уже играли задокументированную роль по крайней мере в некоторых отраслях цинского ремесла, поэтому можно было предположить, что они участвовали и здесь.

Новое исследование показывает, что подобная система действительно могла действовать и в мастерских, работавших на мавзолей. Оно также побуждает выяснить, как древняя власть распределяла задачи между опытными мастерами, младшими рабочими и людьми с различными навыками.

Если женщины и дети действительно работали в императорских мастерских, их повседневная жизнь остается неизвестной. Они могли лепить из глины, собирать части фигур или выполнять другие задачи, но отпечатки почти ничего не рассказывают об их рабочих днях и условиях труда.

Насколько достоверны эти результаты

Несмотря на значимость выводов, их следует интерпретировать с осторожностью. Исследователи подчеркивают, что процентные доли описывают распределение отпечатков, а не долю отдельных работников в мастерских. Один человек мог оставить несколько отпечатков, а другие – ни одного, который можно было бы идентифицировать.

Есть и ограничения, касающиеся эталонных данных. Байесовская модель опирается на измерения современных европейских популяций, чьи отпечатки могут отличаться от отпечатков людей, живших в Китае во времена династии Цинь. Авторы признают, что из-за этого доля женщин и молодежи могла быть завышена.

Кроме того, исследование охватило лишь ограниченную группу фигур из одного раскопанного подразделения, а не всю армию. Поэтому результаты не позволяют определить состав работников каждой из мастерских.

Но даже с учетом этих неопределенностей отпечатки добавляют новый источник доказательств в давнюю археологическую дискуссию.