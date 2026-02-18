Первый Cybercab сошел с конвейера Tesla, но неясно, что будет дальше

Tesla сообщила о выпуске первого серийного Cybercab на заводе Gigafactory Texas. Двухместный электрокар не имеет руля и педалей и полностью полагается на автономное управление, которое компания пока не довела до уровня полной самостоятельности.

Первый экземпляр Cybercab сошел с конвейера на Gigafactory Texas. Непрерывное производство планируют начать в апреле. Автомобиль не имеет традиционных органов управления – ни руля, ни педалей – и полностью зависит от программного обеспечения автономного вождения Tesla. Об этом пишет Business Insider.

Готова ли автономность к серийному авто без руля?

Запуск происходит на фоне проблем с пилотным сервисом роботакси компании в Остине. Программа, использующая Model Y с той же системой автономности, зафиксировала около 14 аварий на примерно 1 287 000 км пробега – это одна авария на 91 700 км. По внутреннему ориентиру Tesla, средний водитель попадает в аварию раз в 368 500 км, то есть флот роботакси демонстрирует показатель почти вчетверо хуже. При этом почти все поездки осуществлялись с подготовленным монитором безопасности в салоне.

За 48 часов наблюдения сервис в Остине был доступен лишь 19 процентов времени. Через восемь месяцев после запуска Tesla работает только в двух городах – Остине и Сан-Франциско – с примерно 200 автомобилями, большинство из которых находятся в Сан-Франциско и имеют водителя за рулем, несмотря на заявления Илона Маска о более 500 машин во время отчета за четвертый квартал 2025 года.

Как пишет Electrek, заявленные как беспилотные поездки также вызвали вопросы. Видео свидетельствовали, что авто сопровождали другие Tesla с мониторами безопасности. Фактически компания не отказалась от надзора, а лишь переместила персонал в отдельный автомобиль. Один из пользователей сообщил, что совершил 58 поездок за неделю, прежде чем получить одну действительно безнадзорную, после чего такие поездки снова исчезли.

В январе Илон Маск заявил, что для достижения безопасного безнадзорного вождения нужно около 16,09 млрд км данных. При текущих темпах роста и использования FSD этот показатель могут преодолеть примерно в июле 2026 года. Однако сбор данных – лишь первый этап: впереди масштабное обучение моделей, валидация и исправление миллионов краевых сценариев, что может отсрочить полную готовность еще на год.

Дополнительно Tesla перенесла запуск чипа AI5 на середину 2027 года, поэтому Cybercab будет использовать аппаратную платформу AI4.

История компании уже содержит примеры преждевременных решений в расчете на автономное будущее. В 2021 году Tesla отказалась от радаров в Model 3 и Model Y, что сопровождалось ростом количества инцидентов. В 2022 году убрали ультразвуковые датчики еще до готовности камерной замены. Руль-стик, представлен в 2021 году для Model S и Model X, впоследствии заменили обратно на традиционный руль. Поворотный рычаг также сначала убрали, а затем вернули в обновленных моделях.

Cybercab имеет батарею на 35 кВт-ч с запасом хода около 322 км и индуктивную зарядку. Маск описывал производство как ближе к потребительской электронике, с целевым циклом в 10 секунд на один автомобиль. Ориентировочная цена – менее 30 000 долларов, и авто предназначено исключительно для автономной службы такси. Если программное обеспечение не работает должным образом, транспортное средство не имеет альтернативного способа управления.

Председатель совета директоров Tesla Робин Денголм предположила, что Cybercab может потребовать руля, однако Маск публично отверг эту идею. Прототипы с рулем замечали во время тестов в Остине в конце прошлого года. Кроме того, компания пока не закрепила за собой торговую марку Cybercab – дедлайн обжалования сторонней заявки продлен до 14 марта, менее чем за месяц до запланированного старта производства.

Таким образом, Tesla запускает серийный автомобиль, который полностью зависит от автономной системы, что все еще находится в активной разработке и демонстрирует противоречивые результаты на публичных дорогах.