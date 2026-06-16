Tesla скрывала это до последнего: документы раскрыли реальный запас хода Cybercab

Tesla готовит к выпуску свой самый амбициозный транспортный проект последних лет. Благодаря новым сертификационным документам стали известны ключевые характеристики роботакси Cybercab, включая запас хода, аккумулятор и массу автомобиля.

Недавно Tesla подала в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) документы, из которых следует, что Tesla Cybercab официально приобрела статус коммерческого продукта 29 мая 2026 года, сообщает 24 Канал.

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Незадолго до этого компания завершила процедуру сертификации, в ходе которой подтвердила ряд технических параметров будущего роботакси.

Одной из самых неожиданных деталей стала схема привода. Cybercab стал первым серийным электромобилем Tesla с передним приводом. Ранее компания выпускала только заднеприводные или полноприводные модели.

Точную причину такого решения Tesla не раскрывает, но эксперты предполагают, что инженеры выбрали передний привод для оптимизации компоновки агрегатов и более эффективного распределения массы между осями.

Для роботакси, которое должно работать максимально экономично и преодолевать большие расстояния с минимальными затратами, такие инженерные компромиссы могут оказаться важнее спортивных характеристик.

Компания делает ставку на эффективность, а не на мощность

Силовая установка Cybercab также не претендует на рекорды производительности. Единственный электродвигатель развивает 219 лошадиных сил.

Для современного электромобиля это довольно скромный показатель, особенно на фоне других моделей Tesla. Однако концепция Cybercab с самого начала предполагала максимальную энергоэффективность. Компания рассчитывает, что низкое потребление электроэнергии позволит владельцам или операторам роботакси получать более высокую прибыль от перевозок.

Такой же подход заметен и в аккумуляторной батарее. Ее номинальная емкость составляет 47,6 киловатт-часов, что значительно меньше, чем у многих современных электромобилей среднего класса.

Однако меньшая батарея имеет ряд преимуществ. Она дешевле в производстве, легче по весу и быстрее заряжается. Для городских перевозок эти факторы часто важнее максимального запаса хода.

Каков запас хода Cybercab?

Самой интересной цифрой в документах EPA стал заявленный запас хода. По результатам испытаний в смешанном цикле, который сочетает городские и загородные маршруты, Cybercab способен проехать до 669 километров на одном заряде.

Это очень высокий показатель для автомобиля с батареей менее 50 киловатт-часов.

Впрочем, издание Electrek обращает внимание, что реальная эксплуатация обычно отличается от лабораторных тестов EPA. По оценкам журналистов, применение поправочного коэффициента 0,7 позволяет получить более реалистичный результат.

В таком случае при движении по трассе запас хода может составить примерно 420 километров. Для городского цикла показатель остается выше и достигает около 468 километров без подзарядки.

Сертификационные материалы также раскрыли массовые характеристики автомобиля. Без пассажиров Cybercab весит 1412 килограммов. Для компактного двухместного транспортного средства это довольно много, хотя значительную часть массы составляет аккумулятор. Даже при сравнительно небольшой емкости батарея весит 309 килограммов.

Несмотря на это, Cybercab оказался примерно на 340 килограммов легче Tesla Model 3.

Грузоподъемность автомобиля составляет 280 килограммов. Фактически этого достаточно для двух взрослых пассажиров и небольшого багажа, хотя запас по массе остается не слишком большим.

Интересной деталью стали и данные о зарядке. Для полного пополнения заряда от бытовой сети переменного тока владельцу придется потратить около 53,4 киловатт-часа электроэнергии. Это примерно на 12 % больше номинальной емкости аккумулятора. Разница объясняется естественными потерями энергии во время процесса зарядки.

Что это означает для рынка роботакси

Обнародованные характеристики показывают, что Tesla сделала ставку не на максимальную мощность или большие батареи, а на эффективность каждого километра пробега. Именно такой подход может стать ключевым для коммерческого успеха роботакси, где прибыльность напрямую зависит от затрат на электроэнергию и простоев во время зарядки.

Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Сертификационные данные демонстрируют теоретические возможности автомобиля, тогда как реальную картину покажут только независимые дорожные испытания после начала массовой эксплуатации Cybercab.