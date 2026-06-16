Нещодавно Tesla подала до Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) документи, з яких випливає, що Tesla Cybercab офіційно перейшов у статус комерційного продукту 29 травня 2026 року, інформує 24 Канал.

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Незадовго до цього компанія завершила процедуру сертифікації, під час якої підтвердила низку технічних параметрів майбутнього роботаксі.

Однією з найбільш несподіваних деталей стала схема приводу. Cybercab став першим серійним електромобілем Tesla з переднім приводом. Раніше компанія випускала лише задньопривідні або повнопривідні моделі.

Точну причину такого рішення Tesla не розкриває, але експерти припускають, що інженери обрали передній привід для оптимізації компонування агрегатів і більш ефективного розподілу маси між осями.

Для роботаксі, яке має працювати максимально економно та долати великі відстані з мінімальними витратами, такі інженерні компроміси можуть виявитися важливішими за спортивні характеристики.

Компанія робить ставку на ефективність, а не на потужність

Силова установка Cybercab також не претендує на рекорди продуктивності. Єдиний електродвигун розвиває 219 кінських сил.

Для сучасного електромобіля це досить скромний показник, особливо на тлі інших моделей Tesla. Проте концепція Cybercab від самого початку передбачала максимальну енергоефективність. Компанія розраховує, що низьке споживання електроенергії дозволить власникам або операторам роботаксі отримувати вищий прибуток від перевезень.

Такий самий підхід помітний і в акумуляторній батареї. Її номінальна ємність становить 47,6 кіловат-години, що значно менше, ніж у багатьох сучасних електромобілів середнього класу.

Однак менша батарея має низку переваг. Вона дешевша у виробництві, легша за вагою та швидше заряджається. Для міських перевезень ці фактори часто важливіші за максимальний запас ходу.

Який запас ходу Cybercab?

Найцікавішою цифрою в документах EPA став заявлений запас ходу. За результатами випробувань у змішаному циклі, який поєднує міські та заміські маршрути, Cybercab здатний проїхати до 669 кілометрів на одному заряді.

Це дуже високий показник для автомобіля з батареєю менше ніж 50 кіловат-годин.

Втім, видання Electrek звертає увагу, що реальна експлуатація зазвичай відрізняється від лабораторних тестів EPA. За оцінками журналістів, застосування коригувального коефіцієнта 0,7 дозволяє отримати більш реалістичний результат.

У такому випадку під час руху трасою запас ходу може становити приблизно 420 кілометрів. Для міського циклу показник залишається вищим і досягає близько 468 кілометрів без підзарядки.

Сертифікаційні матеріали також розкрили масові характеристики автомобіля. Без пасажирів Cybercab важить 1412 кілограмів. Для компактного двомісного транспортного засобу це доволі багато, хоча значну частину маси формує акумулятор. Навіть при порівняно невеликій ємності батарея важить 309 кілограмів.

Попри це Cybercab виявився приблизно на 340 кілограмів легшим за Tesla Model 3.

Вантажопідйомність автомобіля становить 280 кілограмів. Фактично цього достатньо для двох дорослих пасажирів і невеликого багажу, хоча запас за масою залишається не надто великим.

Цікавою деталлю стали й дані щодо заряджання. Для повного поповнення заряду від побутової мережі змінного струму власнику доведеться витратити близько 53,4 кіловат-години електроенергії. Це приблизно на 12 % більше за номінальну ємність акумулятора. Різниця пояснюється природними втратами енергії під час процесу заряджання.

Що це означає для ринку роботаксі

Оприлюднені характеристики показують, що Tesla зробила ставку не на максимальну потужність чи великі батареї, а на ефективність кожного кілометра пробігу. Саме такий підхід може стати ключовим для комерційного успіху роботаксі, де прибутковість напряму залежить від витрат на електроенергію та простоїв під час заряджання.

Втім, остаточні висновки робити зарано. Сертифікаційні дані демонструють теоретичні можливості автомобіля, тоді як реальну картину покажуть лише незалежні дорожні випробування після початку масової експлуатації Cybercab.