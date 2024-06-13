Сколько роботов Optimus уже работает на фабрике Tesla

Tesla уже много лет разрабатывает человекоподобных роботов с мечтой, что однажды они станут нашими помощниками дома, в офисе и на производствах. Компания имеет отличную площадку для их тестирования – собственные заводы. Ранее мы уже слышали, что один такой робот работает на фабрике, но теперь компания говорит, что их стало больше.

Их станет больше

История с невыплаченными Илону Маску миллиардами долларов набирает обороты. Глава компании стремится получить обещанные ему деньги в рамках компенсационного пакета, и чтобы этого достичь, кажется, запустил целую кампанию по восхвалению собственных достижений.

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Нет подтверждений тому, что Tesla вернула к работе свой пиар-отдел, который распустила уже давно, чтобы не общаться с журналистами, однако в последние несколько месяцев компания публикует больше сообщений, чем когда-либо. Конечно, смысл их всех почти полностью заключается в попытке вернуть Илону Маску многомиллиардную зарплату путем восхваления его достижений, однако это хотя бы дает нам больше информации о деятельности Tesla в этом процессе.

В одном из последних на данный момент твитов официальный аккаунт Tesla перечислил достижения компании под руководством Илона Маска с 2018 года, когда зарплатный пакет был утвержден акционерами. Позже судья отменил его, когда выяснилось, что совет директоров Tesla ввел инвесторов в заблуждение.

В этом длинном тексте можно найти много интересных моментов, но одним из самых интересных упоминаний является Optimus. Tesla утверждает, что сейчас на заводе находятся уже два человекоподобных робота, работая полностью автономно, что является, судя по всему, первым таким случаем.

За последние два года было разработано 3 основных изменения дизайна Optimus и 4 изменения кисти руки, при этом Optimus ежедневно автономно перемещается в нашем офисе и лабораториях. [Мы] развернули двух ботов Optimus, которые автономно выполняют задачи на заводе,

– говорится в заметке Tesla.

В последнее время мы не получали много информации о роботах Optimus, но знаем, что компания все еще тренирует их с помощью виртуальной реальности и дистанционного управления. Они выполняют полезные задачи в лабораторных условиях, но на основе человеческого вмешательства, подобно марионеткам.

Что именно они делают на заводе, неизвестно, но компания в этом плане превзошла свои собственные планы, поскольку собиралась сделать это ближе к концу года.

Илон Маск также недавно заявил, что, хотя не стоит забывать, что со сроками у Маска не всегда все идет хорошо. Он ожидает, что робот будет стоить "меньше половины автомобиля" – то есть ближе к 25 000 долларов.