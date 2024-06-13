Їх стане більше

Історія з невиплаченими Ілону Маску мільярдами доларів набирає оборотів. Глава компанії прагне отримати обіцяні йому гроші в рамках компенсаційного пакета, і щоб цього досягти, здається, запустив цілу кампанію з вихваляння власних досягнень.

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Немає підтверджень тому, що Tesla повернула до роботи свій піар-відділ, який розпустила вже давно, щоб не спілкуватися з журналістами, однак в останні кілька місяців компанія публікує більше повідомлень, ніж будь-коли. Звичайно, сенс їх усіх майже повністю полягає в спробі повернути Ілону Маску багатомільярдну зарплату шляхом вихваляння його досягнень, однак це хоча б дає нам більше інформації про діяльність Tesla в цьому процесі.

В одному з останніх на цей час твітів офіційний акаунт Tesla перерахував досягнення компанії під керівництвом Ілона Маска з 2018 року, коли зарплатний пакет був затверджений акціонерами. Пізніше суддя скасував його, коли з'ясувалося, що рада директорів Tesla ввела інвесторів в оману.

У цьому довгому тексті можна знайти багато цікавих моментів, але однією з найцікавіших згадок є Optimus. Tesla стверджує, що наразі на заводі перебувають уже два людиноподібних роботи, працюючи повністю автономно, що є, судячи з усього, першим таким випадком.

За останні два роки було розроблено 3 основні зміни дизайну Optimus та 4 зміни кисті руки, при цьому Optimus щодня автономно переміщується в нашому офісі та лабораторіях. [Ми] розгорнули двох ботів Optimus, які автономно виконують завдання на заводі,

– йдеться в дописі Tesla.

Останнім часом ми не отримували багато інформації про роботів Optimus, але знаємо, що компанія все ще тренує їх за допомогою віртуальної реальності та дистанційного керування. Вони виконують корисні завдання в лабораторних умовах, але на основі людського втручання, подібно до маріонеток.

Що саме вони роблять на заводі, невідомо, але компанія в цьому плані перевершила свої власні плани, оскільки збиралася зробити це ближче до кінця року.

Ілон Маск також нещодавно заявив, що Tesla Optimus може з'явитися у продажу вже наступного року, хоча не варто забувати, що з термінами у Маска не завжди все йде добре. Він очікує, що робот буде коштувати "менше половини автомобіля" – тобто ближче до 25 000 доларів.