Владелица Tesla возмущена, потому что не может воспользоваться самой базовой функцией в своем авто

Фитнес-инструктор Алисон Джонсон столкнулась с неприятным сюрпризом после покупки автомобиля Tesla: в какой-то момент она вдруг обнаружила, что не может слушать музыку. Ее видео с возмущениями собрало тысячи просмотров, но в комментариях ей быстро объяснили, почему она ошибается.

Почему за музыку в Tesla придется платить дополнительно?

Ключевым моментом этой истории является то, что Алисон Джонсон только присоединилась к сообществу владельцев Tesla. Однажды по дороге на работу она попыталась включить музыку, но ее планы были нарушены всплывающим окном. На экране появилось сообщение, требующее оформить премиум-подключение. Она отметила, что без ежемесячной оплаты, которая составляет около 10 долларов, она не может ни слушать музыку, ни пользоваться GPS, ни некоторыми другими функциями. Женщина сравнила эту плату со стоимостью чашки кофе премиум-класса и решила отказаться от подписки, заявив, что лучше будет петь себе сама, пишет 24 Канал со ссылкой на InsideEVs.

Ежемесячная подписка на Premium Connectivity имеет цену 9,99 доллара в месяц без учета налогов. Эта услуга предоставляет владельцу Tesla возможность осуществлять потоковое воспроизведение лицензированной музыки и видео, пользоваться функцией караоке, получать доступ к детальным картам и просматривать интернет-страницы. Вероятно, Джонсон столкнулась с этой проблемой, поскольку большинство новых автомобилей Tesla поставляются с пробным периодом Premium Connectivity, который просто закончился.

Важно отметить, что владельцы Tesla могут пользоваться Standard Connectivity. Этот уровень сервиса включает базовую версию навигационной системы карт, а также позволяет потоковое воспроизведение через Bluetooth. Таким образом, Джонсон не обязана платить 10 долларов только для того, чтобы слушать музыку, поскольку она может подключить свой телефон через Bluetooth.

Пользователи, которые отказываются от платной услуги, подтверждают, что они могут подключаться через Bluetooth и даже использовать элементы управления на руле для переключения песен. Единственный нюанс заключается в том, что музыку нужно запускать непосредственно с телефона. Кроме того, стандартная заводская GPS-навигация функционирует исправно и без премиум-подключения.

Поэтому автор видео, которое сейчас расходится по интернету, банально не разобралась в условиях пользования. Она думала, что получила пожизненную возможность слушать лицензионную музыку, купив автомобиль.

Некоторые пользователи на форумах, в частности в ветке r/TeslaModel3 на Reddit, считают, что эта подписка является выгодным предложением. По их мнению, это "одна из лучших сделок в отрасли", поскольку другие подобные планы подключенных услуг часто стоят в 2 – 3 раза дороже и предлагают меньше возможностей.

Для сравнения, в автомобилях Toyota интеграция "Music Lover" стоит 15 долларов ежемесячно, а GPS-система "Go Anywhere" – еще 15 долларов. Эти две услуги можно объединить в пакет за 25 долларов в месяц, а подключение Wi-Fi будет стоить дополнительные 25 долларов.