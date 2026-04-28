Завод Tesla в Техасе под подозрением из-за загрязнения воды

Литиевый завод Tesla в Южном Техасе оказался в центре экологического скандала. Компания обвиняется в сбросе темных сточных вод в дренажную канаву, что может угрожать окружающей среде на фоне засухи в регионе.

Литиевый завод Tesla площадью свыше 1200 акров, запущен в начале 2026 года в Южном Техасе, оказался под критикой из-за возможного загрязнения окружающей среды. Целью предприятия является увеличение производства лития для аккумуляторов электромобилей., в частности для моделей Model S и Model X. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Tesla запускает роботокси еще в двух городах: где можно будет воспользоваться сервисом

Действительно ли завод Tesla загрязняет воду в Техасе?

Жалобы по сбросу отходов в дренажную канаву появились еще в январе. В ответ представители компании заявили, что еще за год до этого получили разрешение от Техасской комиссии по окружающей среде на использование этой канавы для отвода стоков.

Старший менеджер объекта в Корпус-Кристи Джейсон Беван в письме от 26 января указал, что компания открыта для обсуждения с регуляторами. В то же время он подчеркнул, что деятельность завода соответствует имеющимся разрешениям. В этот период Tesla также не предоставила комментарии местным медиа.

Компания пыталась подчеркнуть свое участие в природоохранных инициативах, таких как уборка побережья или мероприятия ко Дню Земли, заявляя о стремлении быть "добрым соседом". Однако местные журналисты сообщали, что стоки выглядели значительно хуже, чем это отмечено в официальных документах.

В частности, консультант по дренажным системам Стив Рэй описал воду как очень темную и мутную, почти черную. По его словам, это не походило на обычный поток воды, что вызвало вопрос о ее происхождении.

Дополнительное беспокойство вызывает то, что канава ведет к заливу Баффин– экологически уязвимой зоны. В случае значительного загрязнения это могло иметь серьезные последствия для местной экосистемы.

В то же время две проверки, проведенные регулятором, были закрыты еще в феврале. В отчетах указано, что вода была прозрачной, а нарушений не зафиксировали. После 26 февраля новых расследований по этому объекту не проводили.

Отдельные местные чиновники заявили, что не были информированы о наличии трубы, через которую осуществляется сброс. В то же время документы разрешения свидетельствуют, что компания не имела права использовать частные или публичные территории для этого, а сама труба, вероятно, проходит вне разрешенной зоны.

Как пишет Autoblog, ситуация усложняется тем, что регион уже сталкивается с серьезной засухой. В городе Корпус-Кристи введен третий уровень ограничений использования воды– запрещен полив газонов, а мойка автомобилей разрешена только с ограниченным объемом воды. Уровень дефицита воды на апрель достиг 7, 8%.

Еще до запуска завода сообщалось, что предприятию нужно от 400 тысяч до 800 тысяч галлонов воды в день. По более новым оценкам, потребление может возрасти до 8 миллионов галлонов. Это вызывало беспокойство местных жителей еще на этапе строительства.

Проблемы с водой связывают и с другими проектами, имеющих отношение к Илону Маску. Например, в районе Бокстаун в Мемфисе жители жалуются на последствия работы дата-центра компании, в частности из-за использования газовых генераторов.

На этом фоне ситуация с заводом Tesla может стать частью более широкой дискуссии о влиянии крупных технологических компаний на окружающую среду и ресурсы, особенно в регионах с дефицитом воды.