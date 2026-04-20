Tesla продолжает развертывание автономных перевозок в США. После старта в Остине в июне 2025 года компания добавляет новые локации – Даллас и Хьюстон. Об этом сообщили на платформе X, где также опубликовали карты зон покрытия. Об этом пишет Mashable.

Как Tesla расширяет сеть роботакси и что известно о сервисе?

В Хьюстоне роботакси будут работать в северо-западной части города – в частности в районах Jersey Village и Willowbrook. В Далласе сервис охватывает центральные и северные районы, включая Highland Park.

Основой сервиса являются электромобили Tesla Model Y, которые выполняют роль полностью автономных такси. Пассажиры могут заказать поездку без водителя – в салоне отсутствует даже страховой оператор. В то же время вопрос уровня автономности остается дискуссионным, поскольку ранее сообщалось о возможном дистанционном контроле со стороны людей.

Tesla начала тестировать беспилотные поездки в Остине еще в декабре 2024 года. Уже в январе 2025-го компания частично убрала страхователей из поездок, что позволило расширить покрытие и масштабировать сервис.

Как пишет Autoblog, кроме городских маршрутов, Tesla также тестирует роботакси для поездок из аэропортов. В частности, компания испытывает посадку пассажиров в San José Mineta International Airport и планирует расширить это направление после получения разрешений.

Главным конкурентом Tesla в этом сегменте является Waymo, которая уже работает в ряде городов Техаса, включая Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио. Кроме того, ее сервис доступен широкой публике в Остине, а также в крупных городах США – от Лос-Анджелеса до Майами.

Waymo активно расширяется и планирует выйти еще более чем в 20 городов, среди которых Нью-Йорк, Чикаго и даже международные рынки – Лондон и Токио. Параллельно Uber также инвестирует в роботакси, планируя запуск в не менее 28 городах до 2028 года.

Несмотря на быстрое развитие, внедрение автономных такси сопровождается трудностями. И Tesla, и ее конкуренты уже сталкивались с техническими проблемами и вопросами безопасности. Впрочем, компании продолжают инвестировать в это направление, рассматривая его как ключевой этап развития городского транспорта.