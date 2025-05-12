Tesla приостановит производство Cybertruck и Model Y в США

Компания Tesla переживает небывалые трудности в продажах электромобилей. Очередным подтверждением далеко не лучшей ситуации в компании стало решение приостановить выпуск Cybertruck и Model Y на своем американском предприятии в Остине в конце мая. Сборка этих моделей будет остановлена на одну неделю.

Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на собственные источники, информирует 24 Канал. Сотрудников завода Tesla в Техасе уже предупредили, что они получат дополнительную неделю выходных, начиная с 26 мая, если они задействованы в сборке кроссоверов Model Y и Cybertruck.

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Интересно, что решение касается новейшего завода компании, расположенного вблизи ее штаб-квартиры, а также двух свежих моделей электрокаров Tesla.

Напомним, Cybertruck впервые сошел с конвейера техасского предприятия в конце 2023 года, а Model Y был заметно обновлен в начале этого года.

Напомним, что Tesla не смогла достичь запланированных продаж Cybertruck , что привело к накоплению около 2400 нереализованных пикапов.

Недельная остановка производства на заводе в Техасе не является чем-то нормальным, ведь в прошлом году в этот период сборка электрокаров продолжалось в обычном режиме. Работникам предложили на выбор: взять оплачиваемый отпуск на время простоя или присоединиться к хозяйственным работам или тренировкам.

По словам сотрудников предприятия, непредвиденные перерывы на производстве происходят еще с февраля этого года. Именно тогда компания начала сокращать сверхурочные работы, а работникам даже пригрозили штрафами за лишние часы. В этом месяце Tesla сократила 50 рабочих мест на своем заводе в Остине.

Компания сократила поставки электромобилей клиентам на 13% в прошлом квартале. Разрыв между количеством произведенных и доставленных авто достиг 26 тысяч единиц, даже после того, как объемы производства уменьшились почти на 100 тысяч автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом.

На прошлой неделе Tesla представила в США новый вариант Model Y с задним приводом по цене 44 990 долларов и запасом хода более 570 миль по циклу EPA. Он на 4 тысячи долларов дешевле полноприводной версии кроссовера и способен преодолеть почти на 50 километров больше. Время разгона до 96 км/ч выросло с 4,6 до 5,4 секунд.

В Китае подобный автомобиль предлагается с меньшей емкостью аккумулятора, поэтому дешевую версию Model Y можно считать уникальной именно для американского рынка.