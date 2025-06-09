Автомобиль Tesla сбил бабушку, когда его камеры ослепило солнце

Камеры автомобиля Tesla не справились с ярким солнечным светом, что привело к трагедии – транспортное средство наехало на пожилую женщину, нанеся ей смертельные травмы.

Tesla не справилась с солнцем

В сети появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда Tesla сбивает пожилую женщину на дороге. Инцидент произошел еще в 2023 году в Аризоне, когда автомобиль двигался в направлении ослепительного заката солнца. В салоне был водитель, который должен был бы контролировать ситуацию, но в этот момент он двигался с включенной функцией автопилота. Именно автономная система оказалась причастной к роковому столкновению, поскольку из-за яркого света она увидела женщину слишком поздно, чтобы вовремя затормозить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Илон Маск нашел, кого обвинить в плохих продажах Tesla, и это, конечно же, не он сам

Видео аварии демонстрирует, как Tesla Model Y едет по шоссе с достаточно большой скоростью. В какой-то момент мы видим, что много машин стоят на другой стороне дороги.



Другие автомобили остановились на обеих полосах, но из-за солнца Tesla не видела, что происходит на ее полосе / Скриншот 24 Канала

После этого в кадре появляется мужчина, который с обочины машет водителю Tesla – вероятно, он пытался таким образом сообщить, что впереди стоят машины. Автопилот на мгновение реагирует на человека, делая едва заметное движение в сторону, чтобы не наехать, однако не снижает скорость.



Мужчина, стоявший слева от дороги, заметил, что Tesla не снижает скорость, а потому попытался сообщить водителю, что впереди пробка / Скриншот 24 Канала

За следующую секунду автомобиль проезжает еще несколько метров, солнце прячется за объекты впереди и камеры наконец видят, что дорога не свободна, а из машины впереди выходит женщина.



Солнце спряталось за автомобили буквально в последнюю секунду перед столкновением. Автопилот не успел затормозить за такое короткое время / Скриншот 24 Канала

Это 71-летняя Джона Стори, которая ехала со своей дочерью и коллегой в черном Toyota 4Runner. Она, как и многие другие водители остановились в тот день из-за другой аварии, произошедшей впереди ранее. Как пишет Bloomberg, она помогала регулировать движение транспорта в объезд. Смерть Стори констатировали на месте происшествия.



Красная Tesla Model Y после аварии. Капот автомобиля ударился о лобовое стекло, которое разбилось полукругом. Подушки безопасности не сработали / Фото Bloomberg

Компания Tesla, которая неоднократно становилась объектом критики со стороны специалистов из-за сомнительной безопасности так называемого "автопилота", сообщила об инциденте в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) только через семь месяцев после трагедии. Что происходило в это время, непонятно.

Автономия под вопросом

Этот инцидент привлек внимание к ключевой проблеме Tesla – системы обнаружения объектов. Вместо технологии LiDAR, которую применяет конкурент Waymo, Илон Маск выбрал исключительно камеры. Такой подход, как свидетельствуют многочисленные похожие аварии, имеет существенные недостатки.

Дело в том, что LiDAR строит трехмерную карту окружающего пространства, посылая перед собой невидимые лазерные сигналы. Мгновенно возвращаясь назад, они позволяют системам автомобиля заранее знать, что впереди есть препятствие. Таким образом вы можете "видеть" объекты перед собой даже ночью без включенных фар.

Зато обычные камеры ограничены видимым светом. Слишком темно или слишком ярко – и камеры не различают перед собой ничего. Илон Маск никогда не был сторонником LiDAR, уже давно заявив, что обычных камер вполне достаточно.

Tesla не сдается

Tesla сейчас набирает инженеров для совершенствования "систем очистки датчиков", пытаясь устранить проблемы, которые уже привели к сотням столкновений. По оценкам, до 2024 года зафиксировано не менее 467 аварий, связанных с самоуправляемым режимом.

Несмотря на многочисленные предостережения, Tesla планирует развернуть службу роботакси в Остине. Юрист и транспортный инженер Брайант Уокер Смит заявил, что компания декларирует возможности, которых на самом деле еще не достигла с точки зрения безопасного автономного управления. Это вызывает беспокойство, ведь речь идет о жизни людей, которые ежедневно находятся на дорогах.