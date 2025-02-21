Илон Маск искусственно продвигает ультраправые политические взгляды в Германии перед выборами

Алгоритм рекомендаций, который работает в соцсети X Илона Маска, является политически предвзятым, свидетельствует новое исследование. В Германии он склоняется к ультраправой стороне накануне федеральных выборов, которые состоятся в воскресенье. В том же самом уличили и TikTok.

Детали

Неправительственная организация провела анализ контента в социальных сетях, отображаемого новым пользователям через алгоритмически отсортированные ленты "Для вас". Она обнаружила, что обе платформы ощутимо склоняются в сторону контента в пользу ультраправой партии AfD. Например, в TikTok 78% политического контента, который был алгоритмически рекомендован тестовым аккаунтам, поступал от аккаунтов, которые поддерживают AfD. Эта цифра значительно превышает уровень поддержки, который партия получает в текущих опросах, где ее поддерживают около 20% немецких избирателей. В соцсети X ситуация немного лучше, но не слишком: Global Witness обнаружила, что 64% рекомендованного политического контента поддерживали AfD, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Witness.

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Тестирование на общую левую или правую политическую предвзятость в алгоритмических рекомендациях платформ показало, что пользователи социальных сетей в Германии, которые не определились или не поддерживают никого, сталкиваются с контентом правого направления более чем вдвое чаще, чем с контентом левого направления, накануне федеральных выборов. TikTok продемонстрировал для этой категории людей наибольший перекос в сторону правых взглядов, показывая правый контент в 74% случаев. X не сильно отставал – 72%.

Instagram от компании Meta также был протестирован и оказался склонным к правому уклону в серии из трех тестов. Но уровень политической предвзятости, который он продемонстрировал в тестах, был ниже: 59% политического контента было правого направления.

Что говорят обвиняемые компании

Компании, владеющие этими социальными сетями, обычно пытаются отмахнуться от обвинений в алгоритмической предвзятости. После того как Global Witness поделилась своими выводами с TikTok, платформа заявила, что методология исследователей была несовершенной, утверждая, что нельзя делать выводы об алгоритмической предвзятости на основе нескольких тестов.

X вообще не отреагировал на выводы Global Witness. Компания распустила свой отдел коммуникаций и на любые запросы СМИ присылает в ответ эмодзи фекалий.

Илон Маск лично поддержал AfD

Напомним, ранее Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), присоединившись посредством видеосвязи. Он заявил о своей поддержке партии, назвал ее надеждой Германии и сказал, что "очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы".

Он также обвинил действующее правительство в том, что оно "агрессивно подавляет свободу слова".

Нынешнее немецкое правительство, очевидно, не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа. Поэтому AfD должна бороться, бороться, бороться, особенно за большее самоопределение для Германии и стран Европы и меньше для Брюсселя,

– сказал миллиардер.

После этого Маска обвинили во вмешательстве в немецкие выборы и угрозе европейской демократии.

Стоит отметить, что во время выборов в США эксперты также сообщали, что соцсеть X, которую Маск купил в 2022 году, так же намеренно продвигала Дональда Трампа и республиканцев, снижая выдачу публикаций от демократов, в частности Камалы Харрис, Джо Байдена и их сторонников.