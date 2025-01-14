Американское подразделение TikTok могут продать Илону Маску

Когда суд приказал китайской компании ByteDance продать или закрыть TikTok в США под угрозой блокировки, мы слышали заявления, что сервис будет бороться до конца и готов уйти из страны, чтобы не отдавать бизнес. Мы также слышали заявления Трампа, который обещал спасти приложение, хотя это именно он еще при предыдущей каденции начал говорить о его блокировке. Похоже, все теперь нашли решение.

Возможный выход для TikTok в США

Согласно последнему сообщению на эту тему, чиновники в Пекине обсуждают варианты действий на случай, если поданная апелляция не сработает. Компания оспаривает будущий запрет, который должен вступить в действие за несколько дней до прихода Трампа в Белый дом, но 10 января судьи дали понять, что они, скорее всего, будут поддерживать закон. И хотя в Китае считают, что TikTok должен оставаться в собственности материнской компании ByteDance, они якобы допускают возможность продажи американского подразделения одному из ближайших союзников новоизбранного президента, Илону Маску, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Если вы активный пользователь соцсетей, то, вероятно, видели все эти наблюдения о том, что Маск в последнее время нападает только на демократические правительства европейских стран и своих соседей по континенту, но никоим образом не критикует Китай, с которым собирается соревноваться Дональд Трамп. Это можно понять, ведь Tesla в Китае имеет огромный рынок, вложила туда немалые деньги, получает оттуда ресурсы и тому подобное. Поэтому миллиардеру не очень выгодно атаковать правительство в Пекине, которое одним решением может свести все это к нулю. К тому же он уже слышал со стороны тамошних властей некоторые угрозы и намеки. Это молчание, конечно же, не могли не заметить в Китае. Учитывая все рычаги влияния на него и его близость к Трампу, Маск является идеальным кандидатом для сделки о продаже TikTok.

Согласно одному сценарию, который якобы обсуждало правительство Китая, контроль над американским офисом TikTok может взять компания X.com, которая владеет соцсетью X, ранее Twitter. Китайский сервис имеет 170 миллионов пользователей в стране и большую посещаемость, которая может поддержать пока сомнительные усилия X по привлечению рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая могла бы получить выгоду от огромных объемов данных, которые генерирует TikTok.

Bloomberg пишет, что чиновники еще не достигли твердого консенсуса относительно того, как действовать дальше, поэтому все эти обсуждения следует воспринимать лишь как предположение. Непонятно, сколько ByteDance знает об обсуждении китайского правительства и были ли привлечены TikTok и Маск. Также непонятно, вели ли Маск, TikTok и ByteDance какие-то переговоры об условиях возможной сделки.

В прошлом году, в апреле, Маск писал, что, по его мнению, TikTok должен оставаться доступным в США: "По моему мнению, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе. Это противоречило бы свободе слова и выражения взглядов. Это не то, за что выступает Америка".

Почему этим занимается государство

Пока никто из сторон не ответил на просьбу Bloomberg о комментариях. Издание считает, что переговоры в Пекине свидетельствуют, что судьба TikTok больше не зависит от ByteDance. Китайское правительство владеет так называемой "золотой акцией" в аффилированной компании ByteDance, что дает ему возможность влиять на стратегию и деятельность компании. TikTok утверждает, что контроль распространяется только на китайскую дочернюю компанию Douyin Information Service Co. и не имеет никакого отношения к деятельности ByteDance за пределами Китая.

Экспортные правила Пекина не позволяют китайским компаниям продавать свои программные алгоритмы, такие как тот, что является частью TikTok. Поскольку китайское правительство должно одобрить продажу, который включает ценный механизм рекомендаций TikTok, он имеет весомый голос в любой возможной сделке. ByteDance бережет тайны своего алгоритма как ценное сокровище, поэтому можно предположить, что сервис будет продан без этой части кода и X.com придется разработать собственный алгоритм рекомендаций.

Где взять деньги

В прошлом году аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Дамиан Реймерц оценили деятельность TikTok в США примерно в 40–50 миллиардов долларов. Это существенная сумма даже для самого богатого человека мира.

Маск в 2022 году не смог купить Twitter за 44 миллиарда без посторонней помощи. Ему пришлось привлекать банки, инвестиционные фонды и частных инвесторов. Поэтому даже если он и станет покупателем, ему придется искать для этого новых партнеров, которые на этот раз могут и не повестись на его обещания. Как известно, люди и компании, которые финансировали покупку Twitter, не смогли вернуть свои инвестиции, потому что стоимость компании под руководством Маска значительно просела.