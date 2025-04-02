Владелец TikTok закрывает один из своих сервисов, который запустили год назад

Компания ByteDance, которой принадлежит одно из самых популярных в мире приложений, TikTok, также имеет в своем арсенале много других продуктов, в том числе еще несколько соцсетей, новостные приложения, облачный сервис, игры, стриминговые сервисы для видео и музыки, различные агрегаторы контента. Одно из этих приложений, которое запустили всего год назад, теперь закрывается.

Что известно

Как пишут источники, ByteDance закрывает приложение TikTok Notes, которое задумывалось, как конкурент Instagram. Ожидается, что последним днем его работы станет 8 мая. В течение всего года, начиная с момента запуска 18 апреля 2024 года, сервис ограниченно тестировался в Канаде, Австралии и Вьетнаме, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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При этом компания перенаправляет пользователей к другому своему сервису, Lemon8, что совсем не удивительно, учитывая, что эти приложения достаточно похожи и предлагают одинаковый функционал.

ByteDance говорит, что все отзывы, которые получила во время тестирования TikTok Notes, она перенесет на Lemon8, чтобы улучшить его:

Мы рады перенести отзывы с TikTok Notes в Lemon8, поскольку продолжаем создавать специальное пространство для нашего сообщества, чтобы делиться фотоконтентом, призван дополнить и улучшить опыт пользования TikTok,

– сказал представитель TikTok.

Непонятно, зачем вообще было запускать Notes, если уже существовал Lemon8, который по состоянию на декабрь 2024 года имел около 12,5 миллиона активных пользователей по всему миру ежемесячно. Компания не называет конкретных причин закрытия сервиса, но они, вероятно, связаны с тем, что новое приложение не получило ожидаемого распространения среди аудитории. Это и логично: тестирование следовало запустить в США, ведь именно там больше всего любят китайские приложения для сбора данных, такие как RedNote и DeepSeek.

В сообщении для пользователей TikTok Notes компания TikTok отмечает, что решение о закрытии приложения "было принято нелегко". Разработчики при этом позаботились о том, чтобы авторы контента могли загрузить и сохранить свои данные из TikTok Notes и "продолжать делиться своим творчеством в Lemon8", который "предлагает подобный опыт, как и TikTok Notes", но с "большим количеством функций".

Lemon8 был запущен в Японии в 2020 году, а затем распространился на рынки США и Юго-Восточной Азии. Он похож одновременно на Instagram и Pinterest, а также предлагает пользователям доступ к творческим инструментам, фильтров, эффектов, наклеек, текстовых шаблонов и тому подобное. Сейчас компания пытается продвигать Lemon8 как альтернативу самому TikTok перед возможным запретом в США, поскольку дедлайн для продажи американского филиала истекает 5 апреля.