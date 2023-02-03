Начать с нуля: TikTok позволит перезагрузить свою ленту рекомендаций

TikTok тестирует новую функцию, которая позволит полностью "обнулить" раздел "Рекомендации". Это позволит заново настроить алгоритмы так, будто вы только что начали пользоваться сервисом, и он еще ничего о вас не знает.

Если вам надоели видео, которые TikTok предлагает на странице "Рекомендации", или не нравится работа алгоритмов, возможно, скоро появится способ полной перезагрузки.

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Как это будет работать

По словам пресс-секретаря Джейми Фавацца, компания тестирует новую функцию под названием "Обновить".

После ее нажатия приложение заново начнет изучать ваши интересы в зависимости от того, что вы просматриваете, на какие публикации реагируете и тому подобного.

и тому подобного. Функция может быть полезна, если в вашей ленте появляется слишком много однотипного контента, или туда попал нежелательный контент.

Тест, который начнется в ближайшие дни, пока будет доступен только для небольшого количества пользователей.

Принцип работы страницы "Рекомендации" был предметом далеко не одного спора, особенно учитывая, как тщательно компания хранит свой алгоритм в тайне. В январе с большим скандалом мир узнал, что модераторы сервиса могут вручную "завирусить" тот или иной ролик, продвигая его в ленты пользователей. Внутри компании это называется "подогревом".

С другой стороны, компания иногда добавляет функции, призванные предоставить пользователям больше информации об алгоритме, который управляет работой сервиса: