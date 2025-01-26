Трамп анонсировал новое решение по TikTok

Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok. По словам президента США, окончательное решение о будущем приложения планируют принять в течение следующих 30 дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новом соглашении по TikTok

Дональд Трамп сообщил, что говорил с большим количеством инвесторов, и их интерес к соцсети "очень большой". В то же время источники издания, знакомые с дискуссиями о будущем соцсети, утверждают, что новая администрация Белого дома работает над планом спасения соцсети.

Согласно условиям соглашения, которое обсуждает Белый дом, китайский владелец TikTok компания ByteDance сохранит долю, но сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролироваться Oracle, которая уже является основой веб-инфраструктуры TikTok. Вместе с тем, Трамп утверждает, что не обсуждал с председателем совета директоров Oracle Ларри Эллисоном покупку приложения.

Нет, не с Oracle. Многие люди, очень солидные люди, говорят со мной о покупке компании, и я приму это решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. Конгресс дал 90 дней. Если мы сможем спасти TikTok, я думаю, это будет хорошо,

– заявил Трамп.

Другие источники Reuters утверждают, что полного соглашения с Oracle нет и, вероятно, условия могли измениться. В то же время не исключено, что в рамках сделки могут быть операции в США, а также другие страны.

Другие собеседники издания отвергают слухи о том, что группа инвесторов во главе с миллиардером Фрэнком Маккортом и еще одна группа с участием одного из самых известных YouTube-блогеров в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) участвуют в переговорах по приобретению TikTok.