Тим Кук поехал в Китай и расхвалил там искусственный интеллект DeepSeek

Китайский чат-бот от DeepSeek имеет не лучшую репутацию. Он сливает данные в Китай, раскрывает историю чатов и другие конфиденциальные данные. Его приложение имеет многочисленные недостатки в безопасности, а руководитель ARM считает, что сервис рано или поздно запретят в США. Однако все это не помешало генеральному директору Apple Тиму Куку назвать DeepSeek "замечательным" во время визита в Пекин.

Почему он это сказал

ИИ от DeepSeek наделал много шума в январе. Приложение быстро поднялось на первое место в магазинах, поскольку появилась информация, что оно обгоняет по результатам даже ChatGPT, но при этом затраты на разработку были значительно меньше. Впоследствии эксперты опровергли утверждение о низкой стоимости обучения, а крупные компании начали выяснять, как ему удалось стать таким мощным. После этого градом посыпались различные расследования, которые раскрывали недостатки и дыры в безопасности программы, что привело к началу расследований как в США, так и в Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Тим Кук посетил Китай для участия в так называемом "Форуме развития". Впоследствии он поделился своими впечатлениями от визита в серии постов на Weibo. В них он рекламировал продукты Apple, рассказывая о том, как фотографировал пейзажи на iPhone, какую музыку включал, как iPad и Mac "помогают сельским учителям проводить интересные уроки для своих учеников", хвастался использованием Vision Pro в классах физики и прочее.

Директор рассказал, что компания расширяет сотрудничество с китайскими органами, чтобы "создать новые возможности для сельских общин в Китае", а также объявил о создании нового фонда чистой энергии в Китае.

Две трети нашей цепочки поставок здесь уже работают на возобновляемой энергии, и это поможет достичь нашей цели – перейти на 100% возобновляемой энергии к 2030 году,

– написал Тим Кук.

Впоследствии руководитель Apple поговорил с государственными СМИ. South China Morning Post сообщает, что в какой-то момент Кук назвал модели искусственного интеллекта DeepSeek "замечательными". Он не стал уточнять, что именно ему понравилось в них и насколько хорошо он их изучал.

Предположительно, Apple также экспериментировала с этими моделями, поскольку они поставляются с открытым исходным кодом. Это означает, что любой с достаточно мощным аппаратным обеспечением может установить ИИ на свой компьютер или сервер. Так, например, сделали компании OpenAI, Microsoft, Perplexity и несколько других. Одни только для проверки и тестирования, тогда как другие полноценно предоставляют его в рамках своих услуг.

Apple зависима от Китая

Как известно, Apple все еще ожидает окончательного одобрения для внедрения Apple Intelligence в iPhone в Китае. Поскольку в стране запрещены западные модели ИИ, американская компания не может поставлять смартфоны с функциями искусственного интеллекта для китайцев. Она уже якобы нашла партнера, чью модель интегрирует в iPhone, но ничто не мешает ей добавить туда еще и DeepSeek.

Стоит также не забывать о зависимости Apple от Китая как основного производственного центра и крупного рынка сбыта. Подобная лесть всегда была частью дипломатии, ведь в таких странах, как Китай, успех бизнеса часто зависит от того, насколько хорошо вы похвалите диктаторский режим, даже если он замучил тысячи уйгуров в концлагерях. В условиях, когда Дональд Трамп затеял новую торговую войну с Китаем, Apple грозит серьезная опасность, ведь компания, которая является буквально воплощением успеха США на мировом рынке, может стать целью для мести. Мы уже имеем примеры также мести, когда Пекин начал расследование в отношении Google, которое "совпало" с введением новых пошлин Трампа против Китая.

Понятно, что Тим Кук очень не хочет аналогичной судьбы для своего бренда, потому что это означает серьезные финансовые убытки. Хотя его компания перенесла часть производства в Индию, этого недостаточно, чтобы говорить о независимости от прихотей Си Цзиньпина. Вероятно, именно поэтому он в очередной раз лично едет в Китай и теперь расхваливает китайский продукт, который во всем мире заклеймили как опасный.