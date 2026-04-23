Тим Кук назвал свою самую большую ошибку на посту директора Apple

После пятнадцати лет на посту генерального директора Apple Тим Кук решил покинуть свое кресло. В рамках масштабной встречи с командой он подвел итоги своей работы, признав серию серьезных ошибок, которые повлияли на развитие компании и изменили подход к созданию новых продуктов.

Какие просчеты признал глава Apple?

Во время официальной встречи с коллективом, где также присутствовал его преемник Джон Тернус, Тим Кук открыто заявил, что выход сервиса Apple Maps в 2012 году стал его самым большим профессиональным разочарованием. На тот момент продукт оказался совершенно не готовым к массовому использованию, хотя руководство ошибочно считало иначе из-за успешного тестирования локальных функций. Сразу после релиза карты попали в заголовки мировых медиа из-за многочисленных жалоб пользователей на неправильные маршруты и ошибочно обозначенные достопримечательности, пишет Bloomberg.

Этот инцидент имел серьезные кадровые последствия – Кук принял решение уволить Скотта Форсталла, который возглавлял разработку программного обеспечения и был близким соратником Стива Джобса. Руководитель Apple вспоминает, что тогда компании пришлось проглотить горькую таблетку: они публично извинились и посоветовали людям пользоваться картографическими приложениями конкурентов, пока собственная разработка не будет усовершенствована.

По мнению Кука, это было правильное решение, которое позволило сосредоточиться на интересах клиентов. Сегодня он убежден, что Apple Maps стали лучшим навигационным приложением в мире, а тот провал научил команду настойчивости.

Кроме ситуации с картами, Кук выделил еще два масштабных фиаско:

Первое – это отмена выпуска беспроводной зарядной станции AirPower.

Второе – закрытие амбициозного проекта по разработке собственного автомобиля Apple Car. Над созданием электрокара компания работала более десяти лет, потратив на исследования миллиарды долларов, однако в 2024 году проект был окончательно закрыт.

Интересно, что компания до сих пор ни разу не объявляла ни о разработке автомобиля, ни о закрытии проекта. Вся информация всегда была только на уровне слухов от инсайдеров. Поэтому это заявление фактически дает нам первое официальное подтверждение существования технологии Apple Car.

Apple Intelligence

Во время своей речи Кук не упомянул о системе Apple Intelligence, хотя именно она стала объектом острой критики в 2024 году, пишет Daily Mail. Эксперты указывают на медленное внедрение искусственного интеллекта и отсутствие прорывных функций как на одну из причин, что могла подтолкнуть Кука к отставке. Аналитики отмечают, что для руководителя такого уровня оказаться в роли догоняющего в сфере наиболее стратегически важных технологий десятилетия – это серьезный вызов.

Самые большие достижения

Несмотря на все ошибки, список которых сам Кук в шутку назвал чрезвычайно длинным, он имеет повод для гордости. Самым большим своим достижением он считает Apple Watch и его функции для мониторинга здоровья. Кук вспоминает, что первое письмо от пользователя, чью жизнь спасли часы, произвело на него неизгладимое впечатление, а сейчас подобные сообщения приходят ему постоянно.

Эпоха Тима Кука была обозначена как стремительным взлетом, так и сложными испытаниями. Он принял руководство от Стива Джобса в 2011 году и провел компанию через ключевые этапы: от запуска первых больших iPhone 6 и сервиса Apple Music до перехода к углеродной нейтральности.

Что дальше для Apple и Тима Кука

Теперь, 1 сентября 2026 года, управление перейдет к пятидесятиоднолетнему Джону Тернусу, который ранее возглавлял аппаратное направление. Сам Кук останется в компании на должности исполнительного председателя совета директоров.