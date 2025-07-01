Дизайнеры Apple отныне будут отчитываться Тиму Куку – что это значит для компании

Apple переживает значительные изменения в руководстве. Генеральный директор Тим Кук вскоре возьмет под свой прямой контроль дизайнерскую команду компании. Это произошло на фоне отставки операционного директора Джеффа Уильямса, который ранее отвечал за это направление. Вместе с кадровыми изменениями Apple работает над масштабным обновлением дизайна своих продуктов.

Компания Apple объявила о важных изменениях в своей структуре управления. После отставки операционного директора (COO) Джеффа Уильямса, которая запланирована на конец 2025 года, дизайнерская команда компании начнет напрямую подчиняться генеральному директору Тиму Куку, информирует 24 Канал. К этому времени дизайнеры, которые отвечают за внешний вид и интерфейсы продуктов Apple, отчитывались именно Уильямсу.

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Это изменение является частью долгосрочного плана передачи полномочий в компании. Джефф Уильямс, который занимал должность COO с 2015 года, также контролировал дизайнерскую команду после ухода легендарного главного дизайнера Джонни Айва в 2019 году.

После того, как Айв покинул Apple, ответственность за промышленный дизайн сначала перешла к Эванс Хэнки, а за интерфейсы – к Алану Даю. Однако Хэнки покинула компанию в 2023 году, и роль главного промышленного дизайнера была ликвидирована, а все обязанности сосредоточились под руководством Уильямса.

Теперь, когда Уильямс готовится к отставке, его место COO займет Сабих Хан, старший вице-президент по операционной деятельности. Однако Хан не будет отвечать за дизайн – эта сфера перейдет под прямой контроль Тима Кука.

Эксперты считают, что такое решение подчеркивает стратегическую важность дизайна для Apple и может помочь сохранить единство видения в создании продуктов. Напомним, что Apple анонсировала масштабный редизайн собственных операционных систем, который столкнулся с критикой сообщества после релиза демоверсии. Последнее обновление iOS 26 Beta 3 сильно уменьшило ранее презентованный Liquid Glass.

Что означает прямое руководство Кука

Тим Кук, известен своим опытом в операционном руководстве и управлении цепочками поставок, теперь возьмет на себя и креативное направление. Это решение воспринимается как сигнал о том, насколько важным для Apple остается дизайн, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке технологий.

Некоторые эксперты считают, что присутствие представителей дизайнерской команды на прямых совещаниях с CEO позволит быстрее воплощать идеи и сохранять фокус на эстетике продуктов.

С другой стороны, есть мнения, что это изменение может быть временным, ведь после назначения нового руководителя структура снова может быть пересмотрена. Однако пока переход дизайна под контроль Кука выглядит как попытка вернуть компании тот самый акцент на инновационный дизайн, который был характерен во времена Джонни Айва.