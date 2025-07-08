В июне 2025 года на WWDC Apple представила новый дизайн Liquid Glass, который должен был стать революционным благодаря своей эстетике. Однако после отзывов пользователей компания начала постепенно уменьшать прозрачность элементов интерфейса, рассказывает 24 Канал.

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Последнее обновление iOS 26 Beta 3, выпущенное 7 июля 2025 года, стало еще одним шагом в направлении уменьшения эффекта стекла. Однако пользователи снова недовольны, а некоторые даже назвал это "замерзшим пластиком".

Что нового в Beta 3 и куда делся Liquid Glass?

Третье бета-обновление iOS 26 принесло значительные изменения в дизайн Liquid Glass, который изначально был вдохновлен оптическими свойствами стекла, отражающего и преломляющего свет. Вот ключевые изменения, которые заметили пользователи и эксперты:

Уменьшение прозрачности интерфейса . Элементы, такие как навигационные панели, кнопки и вкладки, стали более непрозрачными. Это касается в частности Центра управления, уведомлений и приложений, например Apple Music, где фон за текстом затемнили для лучшего контраста.

. Элементы, такие как навигационные панели, кнопки и вкладки, стали более непрозрачными. Это касается в частности Центра управления, уведомлений и приложений, например Apple Music, где фон за текстом затемнили для лучшего контраста. Фокус на читабельности . После жалоб на то, что чрезмерная прозрачность затрудняет восприятие иконок и текста, Apple продолжила совершенствовать интерфейс. Если в Beta 2 основное внимание уделялось Центру управления, то в Beta 3 изменения коснулись уведомлений и навигации в фирменных приложениях.

. После жалоб на то, что чрезмерная прозрачность затрудняет восприятие иконок и текста, Apple продолжила совершенствовать интерфейс. Если в Beta 2 основное внимание уделялось Центру управления, то в Beta 3 изменения коснулись уведомлений и навигации в фирменных приложениях. Уход от "гламурного" вида. Некоторые пользователи и разработчики считают, что новый дизайн больше напоминает frosted glass (матовое стекло), чем обещанный Liquid Glass. Это вызвало дополнительную критику, ведь многие надеялись на сохранение уникальной эстетики, представленной на WWDC.



Эти скриншоты прекрасно иллюстрируют разницу и изменения в обновлении iOS 26 / Фото technodiot

Реакция сообщества

Изменения в iOS 26 Beta 3 вызвали неоднозначную реакцию. Часть пользователей считает, что Apple пошла на уступки меньшинству и блогерам, которые критиковали дизайн за его непрактичность. Другие же отмечают, что это лишь бета-версия, и до официального релиза осенью 2025 года дизайн еще может измениться.

Например, журналист Bloomberg Марк Гурман выразил удивление, что решения, которые разрабатывались и воплощались годами, могут быть изменены всего через неделю бурных обсуждений в социальных сетях.

В конце концов к релизу осенью iOS 26 действительно может измениться, однако, если вы хотите испытать актуальные изменения уже сейчас, то можете не ждать и установить бета-версии iOS 26 и iPadOS 26 для разработчиков.