У червні 2025 року на WWDC Apple представила новий дизайн Liquid Glass, який мав стати революційним завдяки своїй естетиці. Проте після відгуків користувачів компанія почала поступово зменшувати прозорість елементів інтерфейсу, розповідає 24 Канал.

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Останнє оновлення iOS 26 Beta 3, випущене 7 липня 2025 року, стало ще одним кроком у напрямку зменшення ефекту скла. Однак користувачі знову незадоволені, а дехто навіть назвав це "замерзлим пластиком".

Що нового в Beta 3 і куди подівся Liquid Glass?

Третє бета-оновлення iOS 26 принесло значні зміни в дизайн Liquid Glass, який спочатку був натхненний оптичними властивостями скла, що відбиває та заломлює світло. Ось ключові зміни, які помітили користувачі та експерти:

Зменшення прозорості інтерфейсу . Елементи, такі як навігаційні панелі, кнопки та вкладки, стали більш непрозорими. Це стосується зокрема Центру керування, сповіщень та додатків, як-от Apple Music, де фон за текстом затемнили для кращого контрасту.

. Елементи, такі як навігаційні панелі, кнопки та вкладки, стали більш непрозорими. Це стосується зокрема Центру керування, сповіщень та додатків, як-от Apple Music, де фон за текстом затемнили для кращого контрасту. Фокус на читабельності . Після скарг на те, що надмірна прозорість ускладнює сприйняття іконок та тексту, Apple продовжила вдосконалювати інтерфейс. Якщо у Beta 2 основна увага приділялася Центру керування, то у Beta 3 зміни торкнулися сповіщень та навігації у фірмових застосунках.

. Після скарг на те, що надмірна прозорість ускладнює сприйняття іконок та тексту, Apple продовжила вдосконалювати інтерфейс. Якщо у Beta 2 основна увага приділялася Центру керування, то у Beta 3 зміни торкнулися сповіщень та навігації у фірмових застосунках. Відхід від "гламурного" вигляду. Деякі користувачі та розробники вважають, що новий дизайн більше нагадує frosted glass (матове скло), ніж обіцяний Liquid Glass. Це викликало додаткову критику, адже багато хто сподівався на збереження унікальної естетики, представленої на WWDC.



Ці скриншоти чудово ілюструють різницю та зміни в оновленні iOS 26 / Фото technodiot

Реакція спільноти

Зміни в iOS 26 Beta 3 викликали неоднозначну реакцію. Частина користувачів вважає, що Apple пішла на поступки меншості та блогерам, які критикували дизайн за його непрактичність. Інші ж зазначають, що це лише бета-версія, і до офіційного релізу восени 2025 року дизайн ще може змінитися.

Наприклад, журналіст Bloomberg Марк Гурман висловив здивування, що рішення, які розроблялися та втілюввалися роками, можуть бути змінені всього через тиждень бурхливих обговорень у соціальних мережах.

Зрештою до релізу восени iOS 26 справді може змінитися, однак, якщо ви хочете випробувати актуальні зміни вже зараз, то можете не чекати і встановити бета-версії iOS 26 та iPadOS 26 для розробників.