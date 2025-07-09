Компанія Apple оголосила про важливі зміни у своїй структурі управління. Після відставки операційного директора (COO) Джеффа Вільямса, яка запланована на кінець 2025 року, дизайнерська команда компанії почне безпосередньо підпорядковуватися генеральному директору Тіму Куку, інформує 24 Канал. До цього часу дизайнери, які відповідають за зовнішній вигляд і інтерфейси продуктів Apple, звітували саме Вільямсу.

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Ця зміна є частиною довгострокового плану передачі повноважень у компанії. Джефф Вільямс, який обіймав посаду COO з 2015 року, також контролював дизайнерську команду після уходу легендарного головного дизайнера Джонні Айва у 2019 році.

Після того, як Айв покинув Apple, відповідальність за промисловий дизайн спочатку перейшла до Еванс Хенкі, а за інтерфейси – до Алана Дая. Однак Хенкі залишила компанію у 2023 році, і роль головного промислового дизайнера була ліквідована, а всі обов’язки зосередилися під керівництвом Вільямса.

Тепер, коли Вільямс готується до відставки, його місце COO займе Сабіх Хан, старший віце-президент з операційної діяльності. Проте Хан не відповідатиме за дизайн – ця сфера перейде під прямий контроль Тіма Кука.

Експерти вважають, що таке рішення підкреслює стратегічну важливість дизайну для Apple і може допомогти зберегти єдність бачення у створенні продуктів. Нагадаємо, що Apple анонсувала масштабний редизайн власних операційних систем, який зіткнувся з критикою спільноти після релізу демоверсії. Останнє оновлення iOS 26 Beta 3 сильно зменшило раніше презентований Liquid Glass.

Що означає пряме керівництво Кука

Тім Кук, відомий своїм досвідом в операційному керівництві і управлінні ланцюгами постачання, тепер візьме на себе і креативний напрямок. Це рішення сприймається як сигнал про те, наскільки важливим для Apple залишається дизайн, особливо в умовах жорсткої конкуренції на ринку технологій.

Деякі експерти вважають, що присутність представників дизайнерської команди на прямих нарадах із CEO дозволить швидше втілювати ідеї та зберігати фокус на естетиці продуктів.

З іншого боку, є думки, що ця зміна може бути тимчасовою, адже після призначення нового керівника структура знову може бути переглянута. Проте наразі перехід дизайну під контроль Кука виглядає як спроба повернути компанії той самий акцент на інноваційний дизайн, який був характерний за часів Джонні Айва.