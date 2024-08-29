Павербанки для дома, которые помогут вам пережить отключение электроэнергии

Ежедневные перебои в электроснабжении становятся более частыми, поэтому наличие надежных источников питания дома имеет решающее значение. Эти перебои могут длиться часами, выбивая из нормального ритма жизни. Однако решение этой проблемы проще, чем вы можете себе представить: три павербанка для вашей техники.

Имея несколько павербанков, предназначенных для различных устройств, вы можете обеспечить непрерывный доступ к энергии без хлопот постоянного переключения между гаджетами. Вот три типа павербанков, которые рекомендует Техно 24 для эффективного управления перебоями в электроснабжении.

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Павербанк для смартфонов (10 000 мАч)

Специальный павербанк для смартфона – важный инструмент для того, чтобы оставаться на связи. Это портативное устройство емкостью 10 000 мАч идеально подходит для ношения в сумке или рюкзаке, обеспечивая почти три полные зарядки вашего смартфона в течение дня.

Этой емкости достаточно, чтобы ваш телефон работал даже при интенсивном использовании. Многие из этих павербанков оснащены несколькими зарядными портами, что позволяет одновременно заряжать другие небольшие устройства, такие как наушники или смарт-часы.

Павербанк для ноутбуков (20 000 мАч и выше)

Для профессионалов и студентов, которые полагаются на свои ноутбуки, павербанк большой емкости является незаменимым. С минимальной емкостью 20 000 мАч, эти павербанки могут обеспечить по крайней мере один полный заряд для вашего ноутбука, гарантируя, что вы сможете поддерживать производительность во время отключения электроэнергии.

При выборе павербанка для ноутбука обратите внимание на модели, которые обеспечивают по крайней мере 12 вольт на выходе. Это необходимо для эффективной зарядки ноутбука. Кроме того, вам может понадобиться адаптер для некоторых ноутбуков, или убедитесь, что ваше устройство поддерживает зарядку через USB-C - функцию, которая не всегда доступна на бюджетных ноутбуках.

Бесперебойник для роутеров

Чтобы обеспечить стабильное интернет-соединение во время отключения электроэнергии, рекомендуется использовать специальный банк питания для роутера. Это может быть как стандартный павербанк на 10 000 мАч с возможностью регулировки напряжения (5В, 9В, 12В) и адаптером, так и специализированный блок бесперебойного питания (ИБП).

Обычный павербанк может легко запитать ваш маршрутизатор, подключив кабель питания к USB-входу павербанка. Однако ИБП имеет преимущество в бесперебойной работе. Он заряжается непосредственно от электросети и автоматически переключается на питание от батареи во время отключения, обеспечивая бесперебойный доступ к интернету.

Вы просто подключаете ИБП к розетке, а затем к роутеру и любому абонентскому терминалу с помощью адаптеров, входящих в комплект поставки. ИБП сделает все остальное, обеспечивая бесперебойную работу вашего интернета, даже когда выключится свет.

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Инвестируя в эти три типа павербанков, вы можете значительно уменьшить неудобства, связанные с перебоями в электроснабжении, и поддерживать свою привычную работу с минимальными перебоями.