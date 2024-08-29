Маючи кілька павербанків, призначених для різних пристроїв, ви можете забезпечити безперервний доступ до енергії без клопоту постійного перемикання між гаджетами. Ось три типи павербанків, які рекомендує Техно 24 для ефективного управління перебоями в електропостачанні.

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Павербанк для смартфонів (10 000 мАг)

Спеціальний павербанк для смартфона – важливий інструмент для того, щоб залишатися на зв'язку. Цей портативний пристрій ємністю 10 000 мАг ідеально підходить для носіння в сумці або рюкзаку, забезпечуючи майже три повні зарядки вашого смартфона протягом дня.

Цієї ємності достатньо, щоб ваш телефон працював навіть при інтенсивному використанні. Багато з цих павербанків оснащені кількома зарядними портами, що дозволяє одночасно заряджати інші невеликі пристрої, такі як навушники або смарт-годинник.

Павербанк для ноутбуків (20 000 мАг і вище)

Для професіоналів і студентів, які покладаються на свої ноутбуки, павербанк великої ємності є незамінним. З мінімальною ємністю 20 000 мАг, ці павербанки можуть забезпечити принаймні один повний заряд для вашого ноутбука, гарантуючи, що ви зможете підтримувати продуктивність під час відключення електроенергії.

При виборі павербанка для ноутбука зверніть увагу на моделі, які забезпечують принаймні 12 вольт на виході. Це необхідно для ефективної зарядки ноутбука. Крім того, вам може знадобитися адаптер для деяких ноутбуків, або переконайтеся, що ваш пристрій підтримує зарядку через USB-C - функцію, яка не завжди доступна на бюджетних ноутбуках.

Безперебійник для роутерів

Щоб забезпечити стабільне інтернет-з'єднання під час відключення електроенергії, рекомендується використовувати спеціальний банк живлення для роутера. Це може бути як стандартний павербанк на 10 000 мАг з можливістю регулювання напруги (5В, 9В, 12В) і адаптером, так і спеціалізований блок безперебійного живлення (ДБЖ).

Звичайний павербанк може легко живити ваш маршрутизатор, підключивши кабель живлення до USB-входу павербанка. Однак ДБЖ має перевагу в безперебійній роботі. Він заряджається безпосередньо від електромережі і автоматично перемикається на живлення від батареї під час відключення, забезпечуючи безперебійний доступ до інтернету.

Ви просто підключаєте ДБЖ до розетки, а потім до роутера та будь-якого абонентського терміналу за допомогою адаптерів, що входять до комплекту поставки. ДБЖ зробить все інше, забезпечуючи безперебійну роботу вашого інтернету, навіть коли вимкнеться світло.

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Інвестуючи в ці три типи павербанків, ви можете значно зменшити незручності, пов'язані з перебоями в електропостачанні, і підтримувати свою звичну роботу з мінімальними перебоями.