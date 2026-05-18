Снизу постучали: Дональд Трамп опубликовал ИИ-изображение, на котором он заключает инопланетянина в тюрьму

После публикации первой порции файлов об НЛО Дональд Трамп не оставляет эту тему и продолжает подогревать интерес к ней. И как будто нам было недостаточно его в образе Иисуса, теперь он опубликовал еще один "снимок", на котором он ведет пленного пришельца.

Трамп и ИИ: зачем он публикует сгенерированные картинки?

Дональд Трамп уже несколько лет активно использует изображения, созданные искусственным интеллектом, как часть своей публичной коммуникации и политического образа. Особенно заметной эта тенденция стала после запуска его соцсети Truth Social, где он регулярно публикует мемы, коллажи и ИИ-изображения с собой в центре сюжета. Для Трампа это не просто юмор или интернет-контент – это инструмент политического брендинга, провокации и привлечения внимания, как проанализировал 24 Канал.

Смотрите также Ни одной живой души: местная газета в США оказалась искусственным интеллектом, имитирующим журналистов

Среди самых известных примеров – ИИ-изображение Трампа в образе Папы Римского. В 2025 году он опубликовал картинку, где был одет в папские одежды, с митрой и крестом. Позже Белый дом даже распространил это изображение в соцсетях. Оно вызвало критику среди католиков и религиозных деятелей, которые назвали публикацию неуважением к церкви.

Еще более скандальной стала история 2026 года, когда Трамп распространил изображение себя как Иисуса Христа или "целителя". На картинке он стоял в белом одеянии, клал руку на больного мужчину и будто излучал свет. Изображение сопровождалось патриотической символикой США. Это произошло на фоне его конфликта с Папой Львом XIV. После волны критики, включая возмущение части консервативных христиан, пост удалили. Сам Трамп позже заявил, что якобы видел себя там "врачом, который лечит людей", а не Иисусом.

Также Трамп регулярно распространял ИИ-контент, где он предстает "сильной" или почти мифологизированной фигурой. Например, его показывали королем, супергероем, футболистом, дирижером оркестра или человеком рядом со львами. Часть таких изображений построена на эстетике культа личности – они создают образ могущественного лидера, который побеждает врагов, контролирует ситуацию или стоит над политической системой.

Еще один пример – серия изображений с мемориалом Линкольна, где Трамп и члены его кабинета якобы отдыхали в бассейне возле мемориала. Эти картинки выглядели абсурдно и напоминали интернет-мемы, но одновременно работали как инструмент удержания внимания аудитории.

Почему он это делает?

Причин, почему Трамп это делает, несколько:

Во-первых, ИИ-изображения очень хорошо работают в современных соцсетях. Они быстро становятся вирусными, вызывают эмоции, возмущение или смех. Даже негативная реакция работает на него, потому что увеличивает охват. Это типичный стиль Трампа – провокация как способ оставаться в центре информационного поля.

Во-вторых, такие изображения помогают формировать персональный миф. Трамп часто подает себя как "избранного", "спасителя" или "сильного лидера", который противостоит элитам, медиа и врагам США. ИИ позволяет визуализировать этот образ буквально без ограничений – можно сделать себя хоть королем, хоть воином, хоть божественной фигурой.

В-третьих, это соответствует логике современной "мем-политики". Политическая коммуникация все больше напоминает интернет-культуру, где мемы и визуальные шутки работают эффективнее длинных текстов или официальных заявлений. Трамп очень рано понял силу мемов еще во время кампании 2016 года, а генеративный ИИ просто дал ему новый инструмент.

Что на этот раз выдумал Трамп?

Теперь в его собственной соцсети Truth Social появились новые сгенерированные сцены, как заметило издание The Daily Beast. Первой он опубликовал картинку, на которой он шагает рядом с обнаженным инопланетянином на объекте, напоминающем секретную военную базу.

Это произошло на фоне недавнего обнародования Пентагоном ряда правительственных файлов об НЛО и "внеземной жизни". Трамп ранее обещал сделать эти документы публичными, однако критики назвали этот шаг лишь попыткой отвлечь внимание общества от реальных проблем.

Президент никак не прокомментировал это изображение.



Трамп и инопланетянин / Изображение Дональда Трампа / Truth Social

Другое изображение демонстрирует президента, который руководит перестрелкой между спутниками. На третьем он сидит в футуристическом командном центре, наблюдая за Землей из космоса, и нажимает на большую красную кнопку. На мониторах в фокусе можно заметить огромное ядерное облако, поднимающееся в космическое пространство, под которым красуется надпись "ЦЕЛЬ УНИЧТОЖЕНА".



Трамп на новых сгенерированных изображениях / Изображение Дональда Трампа/Truth Social



Трамп на новых сгенерированных изображениях / Изображение Дональда Трампа/Truth Social

Трамп руководит Space Force

Интересно, что на обоих последних изображениях есть надпись "Space Force". Хотя точно сказать трудно, можно предположить, что это ссылка на недавние разговоры о том, что Трамп теперь руководит Космическими силами США. Это одновременно и правда, и определенное упрощение. Формально президент США является верховным главнокомандующим всех американских вооруженных сил, включая Космические силы США. То есть Трамп действительно имеет высшую власть над Space Force, и он не получил ее только что, объясняет 24 Канал.

Однако он не руководит ими напрямую в ежедневном смысле, как, например, генерал или оперативный командующий. Реальное военное управление Space Force осуществляют Пентагон, Министерство ВВС США и профессиональное командование Космических сил.

Сама Space Force является очень молодой структурой. Ее официально создали в декабре 2019 года во время первого президентского срока Трампа. Именно он был главным политическим инициатором появления новой военной ветви. Трамп давно продвигал идею того, что космос станет отдельным полем войны наряду с сушей, морем, воздухом и киберпространством.

Тогда он активно использовал риторику о "доминировании США в космосе". Его администрация заявляла, что американские спутники, системы связи, GPS и космическая инфраструктура становятся критически важными для современной войны, а Китай и Россия разрабатывают оружие против спутников. Из-за этого, по мнению Трампа и его команды, США нуждались в отдельном роде войск для космических операций, как сообщалось на странице Белого Дома.

Вам также будет интересно вспомнить: что мы узнали из "файлов НЛО", которые обнародовал Трамп?

По распоряжению Дональда Трампа Министерство обороны США запустило программу PURSUE (Presidential Unsealings and Reporting System for UAP Encounters), что переводится как Президентская система раскрытия и отчетности о встречах с неидентифицированными аномальными явлениями. В рамках первой волны рассекречивания было опубликовано 162 материала, среди которых 120 документов в формате PDF, 28 видеозаписей и 14 изображений. Эти данные собраны из архивов Пентагона, ФБР, NASA и Государственного департамента США.

Министерство войны действует в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность относительно понимания нашим правительством неопознанных аномальных явлений. Эти файлы, скрытые среди засекреченных документов, долго подпитывали обоснованные спекуляции, настало время американскому народу увидеть их собственными глазами,

– прокомментировал министр войны США Пит Гегсет.

Его поддержала директор Национальной разведки Тулси Габбард, которая отметила: "Американский народ давно стремится к прозрачности относительно знаний правительства о неидентифицированных аномальных явлениях".

Среди исторических материалов особое внимание привлекает "Меморандум Твайнинга" 1947 года. В нем генерал Натан Твайнинг констатировал, что явление, о котором сообщают, является "чем-то реальным, а не вымышленным или призрачным".

Также были обнародованы фотографии с лунных миссий NASA. На снимках экспедиции "Аполлон-17" 1972 года зафиксировано три яркие точки, образующие треугольник над поверхностью Луны. Предварительный анализ указывает на то, что это мог быть физический объект.

Кроме того, в стенограммах миссии "Джемини-7" от 1965 года астронавт Фрэнк Борман описывал неизвестную цель и поле обломков из сотен мелких частиц.



Три световые точки на снимке 1972 года / Фото U.S. Department of War

Современные отчеты также содержат впечатляющие детали:

Один из документов описывает показания оператора дрона от сентября 2023 года, который наблюдал линейный объект с чрезвычайно интенсивным светом, внутри которого можно было различить отдельные полосы.

Другой рапорт сообщает об объекте над океаном, который выполнял резкие повороты на 90 градусов, двигаясь со скоростью около 128 километров в час.

В Сирии в 2024 году военные зафиксировали объект, похожий на деформированный неровный шар белого света.

Также задокументированы случаи, когда большие оранжевые сферы выпускали меньшие красные объекты группами по две – четыре единицы.

Интересная информация появилась и вокруг рассекреченных файлов ФБР 1960-х годов. В них содержатся описания гуманоидов ростом примерно 1 – 1,2 метра, одетых в скафандры и шлемы, которые якобы выходили из неизвестных аппаратов. Кроме того, упоминаются найденные обломки из неизвестных металлов и микроскопические сферы необъяснимого происхождения.

Мы ранее писали Администрация Трампа начинает публиковать обещанные файлы об НЛО

Почему стоит сомневаться?

Несмотря на такой объем информации, официальный Вашингтон призывает к критическому мышлению. Специалисты ведомства AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) утверждают, что на сегодня не обнаружено никаких доказательств существования инопланетных технологий или существ. Многие наблюдения объясняются артефактами сенсоров, метеозондами, спутниками Starlink или иностранными дронами.

Как это комментирует сам Трамп?

Сам Дональд Трамп прокомментировал публикацию в свойственном ему стиле:

Поскольку предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео люди могут сами решить: "Что, в черта, происходит?" Развлекайтесь и наслаждайтесь,

– заявил глава Белого дома.

Однако некоторые критики, в частности Марджори Тейлор Грин, предполагают, что такой шаг является попыткой отвлечь внимание общества от экономических проблем и других резонансных дел.

Администратор NASA Джаред Айзекман заверил, что агентство будет продолжать научное изучение этих данных: "Мы будем откровенны относительно того, что нам известно, что нам еще надо понять и открыть".