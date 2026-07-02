Очередной шарлатан говорит, что он путешественник по времени с 2118 года: вот его предсказание для мира

В сети распространяется история о загадочном мужчине, который утверждает, что видел будущее собственными глазами. Его рассказ о следующем столетии звучит как сценарий научно-фантастического фильма, однако детали заставляют многих задуматься о том, куда на самом деле движется современная цивилизация.

Что ждет человечество, по версии "путешественника во времени"?

Мужчина, подозрительно похожий на персонажа Адама из сериала "Тьма", говорит, что его зовут "Александр Смит". Он появился перед камерами в сером костюме с черным галстуком и странной латексной маске, полностью скрывающей его лицо. Он утверждает, что совершил путешествие в 2118 год и вернулся, чтобы предупредить человечество о коренных изменениях, которые ждут мир. Своими откровениями он поделился со зрителями на YouTube, пишет Daily Mail.

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Свою историю Смит начал с 1981 года. На тот момент, по его словам, он уже уволился из ЦРУ и работал обычным плотником. Жизнь изменилась в один вечер, когда он смотрел телевизор с женой. В дверь постучали двое мужчин в черных костюмах, которые представились сотрудниками спецслужб и приказали ему немедленно ехать с ними. Смиту даже запретили объяснять жене, куда именно его везут. После длительной поездки с завязанными глазами мужчину якобы доставили вертолетом на секретную подземную военную базу, где ученые продемонстрировали ему машину времени.

Технологии, которыми вы пользуетесь сейчас, такие как смартфоны, были разработаны примерно за 30 лет до того, как они действительно появились в свободной продаже,

– прокомментировал Александр Смит.

Прогнозы этого ютуб-мошенника рисуют мрачное начало будущего. По словам Смита, который, похоже, снимал свое видео на тостер (иначе как объяснить такое ужасное качество изображения?), планету ждет разрушительный конфликт, который впоследствии назовут Третьей мировой войной. Все начнется с небольшого спора между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей. Противостояние стремительно обострится, когда на сторону Пхеньяна встанет Россия. В конце концов страны запустят ракеты, что приведет к катастрофическим последствиям.

Несмотря на ужасающие разрушения, именно этот конфликт заставит человечество переосмыслить свое существование, говорит он. Смит уверяет, что после войны границы утратят смысл, а мир объединится в единую систему, где люди начнут по-настоящему ценить жизнь.

Самая поразительная часть рассказа касается управления этим новым глобальным государством. В 2118 году должность президента якобы отменят, а власть перейдет к искусственному интеллекту. Машина оказалась гораздо более эффективным руководителем, чем любой человек.

Она поддерживает мир, безопасность, технологический прогресс и все другие замечательные вещи, которые могут принести пользу нашей жизни,

– заявил Александр Смит о преимуществах правления искусственного интеллекта.

Общество будущего, по его словам, наполнено человекоподобными роботами. У них нет ног, и они передвигаются, паря в воздухе над землей. Эти машины наделены теми же правами, что и обычные люди.

Еще одной удивительной деталью стал имплантат под кожей руки, который служит одновременно идентификатором личности и платежным средством.

В подтверждение своих слов Смит продемонстрировал размытую фотографию города будущего под названием "Дистрикт 508". На снимке видны футуристические небоскребы зеленого цвета с ломаными углами (очень типичные для подобных рисунков будущего), летающие транспортные средства и необычно красное небо.

Мужчина утверждает, что оригинал фотографии был конфискован правительством, но он, конечно же, успел сделать копию перед тем, как вернуться в свое время.



Снимок, якобы изображающий город будущего / Скриншот 24 Канала

Помимо отдаленного будущего, Смит назвал и более ближайшие даты. Он прогнозирует, что уже в 2028 году технология путешествий во времени станет доступной для коммерческого и частного использования. В том же году правительства мира наконец официально признают существование разумной внеземной жизни, хотя скрывают эту информацию уже долгое время.

Фантазия "путешественника во времени": смотрите видео

Мошенник даже не старается

Очевидно, все это одна большая мистификация для набора просмотров, которых видео, на момент написания этого материала, собрало уже почти 336 тысяч. Перед нами классические признаки обмана: намеренно некачественное изображение, которое обычно характерно для съемки НЛО, атмосферу загадочности (маска, хриплый голос и странные движения, словно человек либо очень старый, либо очень слабый), эмоциональные триггеры (такие как обещания раскрыть уникальные тайны, доступные только ему) и т. д.