Що чекає на людство, за версією "мандрівника у часі"?

Чоловік, підозріло схожий на персонажа Адама з серіалу "Темрява", каже, що його звуть "Александер Сміт". Він з'явився перед камерами у сірому костюмі з чорною краваткою та дивній латексній масці, що повністю приховувала його обличчя. Він стверджує, що здійснив подорож у 2118 рік і повернувся, щоб попередити людство про докорінні зміни, які чекають на світ. Своїми одкровеннями він поділився з глядачами на YouTube, пише Daily Mail.

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Свою історію Сміт почав з 1981 року. На той момент, за його словами, він уже припинив роботу в ЦРУ та працював звичайним теслярем. Життя змінилося в один вечір, коли він дивився телевізор з дружиною. У двері постукали двоє чоловіків у чорних костюмах, які представилися співробітниками спецслужб і наказали йому негайно їхати з ними. Сміту навіть заборонили пояснювати дружині, куди саме його везуть. Після тривалої поїздки з зав'язаними очима чоловіка нібито доставили гелікоптером на секретну підземну військову базу, де науковці представили йому машину часу.

Технології, якими ви користуєтеся зараз, як-от смартфони, розробили приблизно за 30 років до того, як вони насправді з'явилися у вільному продажі,

– прокоментував Александер Сміт.

Прогнози цього ютуб-шахрая малюють похмурий початок майбутнього. За словами Сміта, який, здається, знімав своє відео на тостер (інакше як пояснити цю жахливу якість зображення?) планету чекає руйнівний конфлікт, який згодом назвуть Третьою світовою війною. Усе почнеться з невеликої суперечки між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю. Протистояння стрімко загостриться, коли на бік Пхеньяна приєднається Росія. Врешті-решт країни запустять ракети, що призведе до катастрофічних наслідків.

Попри жахливі руйнування, саме цей конфлікт змусить людство переосмислити своє існування, каже він. Сміт запевняє, що після війни кордони втратять сенс, а світ об'єднається в єдину систему, де люди почнуть по-справжньому цінувати життя.

Найбільш приголомшлива частина розповіді стосується управління цією новою глобальною державою. У 2118 році посаду президента нібито скасують, а влада перейде до штучного інтелекту. Машина виявилася значно ефективнішим керівником, ніж будь-яка людина.

Він підтримує мир, безпеку, технологічний прогрес і всі інші чудові речі, які можуть принести користь нашому життю,

– заявив Александер Сміт про переваги правління штучного інтелекту.

Суспільство майбутнього, за його словами, наповнюють людиноподібні роботи. Вони не мають ніг і пересуваються, зависаючи у повітрі над землею. Ці машини наділили тими самими правами, що й звичайних людей.

Ще однією дивною деталлю став імплант під шкірою руки, який слугує одночасно ідентифікатором особистості та платіжним засобом.

Як доказ своїх слів Сміт продемонстрував розмиту фотографію міста майбутнього під назвою "Дистрикт 508". На знімку видно футуристичні хмарочоси зеленого кольору з ламаними кутами (дуже типові для подібних малюнків майбутнього), літаючі транспортні засоби та незвично червоне небо.

Чоловік стверджує, що оригінал світлини конфіскував уряд, але він, звісно ж, встиг зробити копію перед тим, як повернутися у свій час.



Знімок начебто міста майбутнього / Скриншот 24 Каналу

Крім віддаленого майбутнього, Сміт назвав і ближчі дати. Він прогнозує, що вже у 2028 році технологія подорожей у часі стане доступною для комерційного та приватного використання. Того ж року світові уряди нарешті офіційно визнають існування розумного позаземного життя, хоча приховують цю інформацію вже довгий час.

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Шахрай навіть не старається

Очевидно, все це одна велика містифікація для збору переглядів, яких відео, на момент написання цього матеріалу, зібрало вже майже 336 тисяч. Ми маємо класичні ознаки обману: навмисно неякісна картинка, яка зазвичай характерна для зйомки НЛО, атмосферу загадковості (маска, хриплий голос і дивні рухи, наче людина або дуже стара, або дуже квола), емоційні тригери (як-от обіцянки розповісти унікальні таємниці, які доступні лише йому) тощо.