В Китае создали чат-бота на основе Си Цзиньпина

Одной из интересных особенностей чат-ботов является то, что они могут создаваться не только на основе разнообразной научной информации, книг и статей, но и на основе текстового следа, который оставляет конкретный человек. Так, например, во всем мире набирает популярность общение с цифровыми копиями знаменитостей, а в Китае стала востребованной услуга виртуального клонирования умерших людей.

Суть такого "клонирования" заключается в том, чтобы загрузить в искусственный интеллект тексты, созданные ранее человеком, позволив алгоритмам проанализировать стиль написания, особенности и привычки человека, а затем подражать ему. Таким образом, обращаясь к ИИ вы будете получать ответы в том же стиле, который был бы характерен и живому человеку. И если в основном для учебных данных берут переписку в соцсетях, то в случае с главным китайским коммунистом были использованы его многочисленные книги.

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Виртуальный Цзиньпин

Как и у многих правителей его типа, у Си Цзиньпина есть странная любовь к написанию многочисленных книг, установочных статей и учебных (часто пропагандистских) буклетов, которые издаются бесконечными тиражами и должны присутствовать в любой библиотеке, как Библия, прославляя лидера, его деятельность и предоставляя всем вокруг своеобразные инструкции о том, что им следует делать, как думать и как жить. Поэтому китайские чиновники просто использовали все эти тексты для обучения искусственного интеллекта.

Его политическая философия известна под общим названием "Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" или просто "Мысль Си Цзиньпина", и состоит из 12 книг, якобы написанных самим Си Цзиньпином во время его 11-летнего пребывания на посту лидера Коммунистической партии Китая. Учебный набор для ИИ также включает правительственные постановления, политические документы, сообщения государственных СМИ и другие официальные публикации.

Один только документ, изучен The Financial Times, который использовался для обучения чат-бота, содержал более 86 000 упоминаний о Си Цзиньпине с формулировками, которые призывают граждан "обеспечить, чтобы в мыслях, политике и действиях мы всегда были в тесном единстве с Центральным комитетом партии с Генеральным секретарем Си Цзиньпином в его центре".

Широкой общественности эта технология еще не стала доступной. Ее используют в исследовательском центре, подчиненном Администрации киберпространства Китая (CAC), хотя со временем она может быть выпущена для более широкого использования. Модель может отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и переводить с китайского на английский. Это базовый чат-бот, но он, вероятно, будет распространять идеи Си по политике, экономики и культуры.

Этот шаг происходит на фоне активных усилий китайских чиновников, направленных на продвижение философии Си Цзиньпина. Его книги, как пишут СМИ, занимают центральное место на книжных ярмарках страны. Популярные новостные приложения от таких компаний, как Tencent и Netease, резервируют места в верхней части ленты для статей из официальных государственных СМИ, и в большинстве из этих публикаций фигурирует президент страны. Дети в возрасте от десяти лет обязаны изучать его политическую философию, поэтому чат-бот явно сможет найти применение и там.

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Основные западные модели искусственного интеллекта недоступны в Китае, поскольку партия требует, чтобы поставщики генеративного ИИ "воплощали основные социалистические ценности", а исходные данные любого чат-бота не должны "содержать никакого контента, подрывающего государственную власть". Проще говоря, власти Китая требуют жесткой цензуры от разработчиков таких ИИ, как ChatGPT, Google Gemini или подобных. Но страна имеет чем заменить эти продукты, ведь местные компании тоже активно разрабатывают свои чат-боты, которые, конечно же, не знают, произошло ли что-то на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.