Конфликт Илона Маска с Сан-Франциско может привести к переезду Twitter

Как владелец Twitter Илон Маск вступил в свою первую ссору с властями Сан-Франциско, где расположен офис компании. Это, по мнению западных журналистов, может привести к переезду не просто в другой город, но и в другой штат – так раньше было с Tesla.

Маску не привыкать к таким ситуациям, ведь у него есть целая история "спаррингов" с местными калифорнийскими политиками. В 2021 году он перевез штаб-квартиру Tesla из Пало-Альто в Кремниевой долине в Остин, штат Техас. Это стало следствием не только недовольства высокими налогами, но и споров по поводу ограничений из-за COVID-19.

Интересно Twitter организовывает спальни и теряет уборщиков, а Маск нанимает родственников

Что произошло в этот раз

Теперь у Маска с местными властями назрело новое противостояние. Как стало известно ранее, руководство Twitter превратило несколько конференц-залов и других комнат в импровизированные спальни, укомплектованные не только кроватями и шкафами, но и столиками, лампами, креслами. На попавших в сеть фотографиях можно увидеть подушки, простыни и одеяла – будто работники, которых Илон Маск заставляет работать сверхурочно по ночам, угрожая увольнением, уже активно пользуются новыми спальными местами.

Это привлекло внимание Департамента строительной инспекции Сан-Франциско, который уже расследует столь резкие изменения в офисе. Дело в том, что для превращения коммерческих площадей в жилые нужно подавать заявки на специальные разрешения. Конечно, этого новое руководство компании не сделало.

Маск оперативно отреагировал на новости о расследовании, раскритиковав в своем твиттере, где у него 120 миллионов подписчиков, госпожу мэра Сан-Франциско Лондон Брид.

Значит город Сан-Франциско атакует компании, которые предоставляют кровати для уставших работников, вместо того, чтобы убедиться, что дети защищены от фентанила. Где ваши приоритеты, Лондон Брид?

– сказал миллиардер, отметив в твите руководительницу города.

Это расследование может показаться пустяком, однако Маск не терпит ничего, что становится на его пути, пишет журналист Bloomberg Курт Вагнер. Сражение с городскими властями может стать началом конца долгой истории Twitter в Сан-Франциско, где соцсеть была изобретена и базировалась с 2006 года.

Больше намеков

Наибольший сигнал к тому, что Маск планирует уехать, поступил в субботу, 3 декабря. Когда Маск сидел в своем частном самолете, летевшем из района залива в Вашингтон, он заявил в прямом эфире в Twitter Spaces, что пребывание Twitter в Сан-Франциско является серьезным препятствием планам вернуть "свободу слова". По его мнению, физическое расположение офиса в Калифорнии означает, что левая политика проникла в продукт и управляет его содержимым. Новый глава компании назвал это "экспортом нравственных рамок Сан-Франциско на Землю".