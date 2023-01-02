Twitter перестал платить за аренду офиса в Сан-Франциско и получил судебный иск

Илон Маск в своем стремлении к сокращению расходов Twitter, похоже, зашел слишком далеко. Соцсеть не выплатила значительную сумму владельцу помещения, в котором располагается ее офис, и теперь ответит за это в суде.

Компания Columbia Reit, владеющая помещением, заявляет, что 16 декабря сообщила Twitter о расторжении договора аренды 30-го этажа здания Хартфорд-Билдинг, если через пять дней – то есть до 21 декабря – не получит плату. Арендатор не выполнил свои обязательства, поэтому арендодатель подает жалобу в суд.

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Что происходит

Речь идет о 136 250 долларах США, которые Twitter должен Columbia Reit.

Соцсеть уже несколько недель не платит арендную плату за этот или какой-либо другой свой глобальный офис, сообщила 13 декабря газета New York Times.

несколько недель не платит арендную плату за этот или какой-либо другой свой глобальный офис, сообщила 13 декабря газета New York Times. Ранее в этом месяце на Twitter также подали в суд за отказ оплатить два чартерных рейса, состоявшихся еще в октябре. В этом случае сумма еще больше – 197 725 долларов.

Связано это с попыткой Илона Маска сократить расходы его новоприобретенной компании, однако неясно, на что он надеется, не выплачивая аренду. Вряд ли кто подарит ему сотни тысяч долларов и позволит бесплатно оставаться в помещениях. Интересно, что пропущенные платежи по аренде уже ударили по облигациям, привязанным к штаб-квартире компании.

Договор на аренду 30 этажа Hartford Building был подписан еще в 2017 году на срок в 7 лет.