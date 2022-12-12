Twitter увеличит лимит символов в публикациях и сообщит, если вы попадете в "теневой бан"

Илон Маск продолжает внедрять обещанные изменения и объявляет о новых. Так он в очередной раз подтвердил, что соцсеть увеличит количество допустимых символов в твитах, а также будет сообщать пользователям, если их аккаунт окажется в "теневом бане".

Новый глава Twitter ответил на вопрос пользователя о лимите символов в публикации, касавшейся совсем другой темы – фильма "Властелин колец: Возвращение короля".

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Больше символов в твитах

Пользователь Аллан Обар спросил, правда ли, что Twitter намерен увеличить количество символов с 280 до 4000. На что Маск ответил короткое "Да".

Пока неясно, как именно будет работать это обновление. Ранее Twitter заявлял о планах запуска длинных статей и уже даже начал их тестировать, еще до закрытия соглашения о покупке. Вполне возможно, что при достижении определенного лимита символов, окно создания твита будет автоматически превращать его в статью. Или же написанные тексты будут просто сворачиваться, как это сейчас происходит в других соцсетях.

Непонятно также, приведет ли это в результате к исчезновению функции тредов (или ветвей), где твиты публикуются друг за другом в длинной цепочке.

О дате полноценного запуска функции не сообщается.

Напомним, последний раз лимит в твитах был увеличен в ноябре 2017 года – со 140 до 280 символов.

Теневой бан

Также Маск сообщил, что компания начнет извещать пользователей об ограничении доступа к их твитам и предоставит возможность подать апелляцию, если они окажутся под так называемым "теневым баном". Так называют скрытое ограничение страницы пользователя, при котором аккаунт полностью сохраняет свои функции, но его сообщения скрываются от других пользователей в их лентах, рекомендациях, поиске.

"Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое будет показывать ваш настоящий статус аккаунта, чтобы вы четко знали, если вас забанили, причину и способ обжалования".

Такие баны могут выдаваться в результате жалоб, нарушения правил соцсети, публикации запрещенного контента или других действий, для предупреждения которых в будущем могут установить ограничения. Чаще всего человек, подвергшийся теневой блокировке, не знает об этом. Новая же функция даст возможность об этом узнать и снять ограничения.