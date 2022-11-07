Илон Маск уволил 50 процентов работников, а теперь просит некоторых из них вернуться

В Twitter до сих пор неспокойно. Сначала ходили слухи, будто новый владелец уволит 75% работников, на что Илон Маск лично возразил, позже уволив половину. Теперь же СМИ пишут, что компания просит некоторых вернуться.

Сообщается о "десятках сотрудников", уволенных в пятницу. Компания теперь заявляет, что уволила их "случайно" – руководство якобы слишком поздно поняло, что их работа и опыт могут понадобиться для создания новых функций, которые хочет видеть Маск.

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Что известно

Twitter буквально изгнал почти 3700 человек посредством писем на электронную почту, чтобы сократить расходы. Многие сотрудники узнали, что потеряли работу после того, как их доступ к корпоративным системам, таким как электронная почта и Slack, были внезапно приостановлены.

Судя по всему, этот процесс был очень хаотичным, о чем и свидетельствуют теперь просьбы вернуться. Сразу два источника в компании подтвердили, что руководство Twitter заявило о "случайном увольнении некоторых сотрудников". В частности новый босс попросил вернуться разработчиков Android и iOS.

Что касается сокращения Twitter, к сожалению, нет выбора, когда компания теряет более 4 миллионов долларов в день,

– написал Маск в Twitter.

В том же твите новый владелец компании говорит, что всем уволенным было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем требует закон.

Что теперь

По словам людей, знакомых с вопросом, Twitter оставил еще около 3700 сотрудников. Маск заставляет оставшихся в компании быстро двигаться к внедрению новых функций, а в некоторых случаях сотрудники даже спали в офисе, чтобы уложиться в назначенные сроки. Почти сразу после закрытия соглашения Маск, например, потребовал от разработчиков внедрить обновление в платную подписку Twitter Blue до 7 ноября, иначе те будут уволены.