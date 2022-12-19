TikTok и Huawei массово увольняют российских сотрудников

TikTok уволил большую часть сотрудников из офиса в Москве, а Huawei закрывает российское подразделение по продажам телекоммуникационного оборудования, где работали около двух тысяч человек.

Причины таких изменений компании не называют, но, вероятно, они не в желании присоединиться к санкциям США и ЕС, а в сложностях ведения бизнеса. После российского вторжения стающиеся на территории этой страны бренды сталкиваются с логистическими, финансовыми и другими проблемами, пишет 24 канал.

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TikTok увольняет сотрудников

Московский офис TikTok сократил несколько сотен сотрудников, сообщает Forbes (российская редакция). Перед этим от внутренних источников поступила информация, якобы без работы остались 500 человек и только 10 сохранили свои должности, однако официальный представитель компании говорит, что уволенных "намного меньше, чем 500", а тех, кого не коснулись изменения, "намного больше, чем 10".

По всей вероятности, кого-то могли перевести в офис в Дубае, где работают специалисты команды гейминга TikTok. Один из источников утверждает, что руководство также предлагало сотрудникам релокацию в Казахстан, где компания открыла новый офис. Однако на это якобы почти никто не согласился, поскольку "зарплаты там соответствовали бы уровню заработков в стране".

Подразделение TikTok в России занималось развитием соцсети в Восточной Европе. Вместе с тем с марта 2022 года для самих россиян закрыли возможность публиковать новый контент или вести прямые эфиры.

Huawei еще больше сворачивает бизнес

Тем временем российское пропагандистское издание "Коммерсантъ" написало, что Huawei уже с 1 января закрывает российское подразделение по продаже телекоммуникационного оборудования, где работает около двух тысяч человек. Структура Enterprise Business Group отвечала за поставку систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и других решений для корпоративных клиентов.

Всем работникам предложили уволиться или переехать в офисы компании в других странах. По данным неназванного источника, большинство сотрудников приняли решение уйти.